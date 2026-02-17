Сайт Конференция
apprenticebase
«Теневой прокат» голливудских фильмов в России теряет актуальность — просмотры за год упали на 35%
Тому виной как и скудный набор релизов в 2025 году, так и невероятная расторопность пиратских онлайн-сервисов.

Так называемые «теневые сборы» от проката зарубежных фильмов в России за прошлый год сократились примерно на 35% и достигли отметки в 2,8 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на данные отчёта специализированного издания Cinemaplex. В итоговых документах со статистикой по 2025 году также говорится, что число зрителей такого «теневого проката» тоже существенно сократилось – до 6,3 млн человек (падение на 40%). 

Источник изображения: Walt Disney Studios Motion Pictures

Наибольшим спросом в прошлом году пользовались короткометражки «Край вдохновения», «Сколько весит облако?» и «Три добрых дела». Как вы понимаете, важны не указанные ленты, а те, которые демонстрируются вместе с ними. Речь идёт о зарубежных фильмах «Minecraft в кино», «Зверополис 2», «Капитан Америка: Новый мир» и «Микки 17». Схема работает следующим образом: зрителю продаётся билет на короткометражный фильм, а перед ним бесплатно демонстрируется настоящий фильм.

Доля «теневого» проката в итоговых сборах по России за 2025 год составила примерно 5,6%. Если точнее, то из более 8 миллионов официальных сеансов 400 тысяч были с опцией бесплатного просмотра голливудского блокбастера.

Всего же по итогам 2025-го кинотеатры смогли собрать 50,7 млрд рублей выручки, что на 9,3% больше, чем годом ранее. По мнению опрошенного «Коммерсантом» инсайдера, спад «бесплатного» проката зарубежных фильмов связан как с неубедительными релизами ушедших в 2022 году из России кинокомпаний, так и с оперативностью онлайн-кинотеатров. Последние выкладывают у себя на ресурсах «экранки» быстрее, чем их находят владельцы настоящих кинозалов.

#кино #фильмы #прокат
Источник: kommersant.ru
