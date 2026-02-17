Именно поэтому разработан специальный закон, который обяжет владельцев подобных площадок информировать граждан о финансовых рисках таких увлечений.

Заместитель министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков в рамках специального заседания Совета Федерации по экономической политике озвучил весьма тревожную цифру, раскрывающую степень увлечённости россиян азартными онлайн-играми. Крупный чиновник заявил, что россияне тратят ежегодно около 2 трлн рублей на ставках у букмекеров.

Источник изображения: Depositphotos

Может быть интересно

Именно поэтому, как уточнил Чебесков, в России сейчас был разработан проект специального закона, направленный на борьбу с игроманией. В документе указывается, что площадки крупных букмекеров (как минимум, официально работающих в стране) будут использоваться для информирования граждан о последствиях необдуманной траты средств на онлайн-ставках и тому подобных увлечениях. Сам закон был принят ещё 11 февраля, а вступит в силу с декабря текущего года.

После вступления в действия новой законодательной нормы и букмекеры, и тотализаторы обязаны будут размещать у себя на официальных ресурсах сведения о рисках и последствиях. Цель у закона, как считает Иван Чебесков, довольно простая – дать понять гражданам, что в стране существуют и другие способы приумножения их капитала.

Напомним также, что с сентября 2026 года у россиян дополнительно появится возможность по установлению самоограничения на участие в любых азартных играх. Граждане, решившиеся на самозапрет, смогут снять его только спустя 12 месяцев. Возможно, за целый год у них будет время подумать о рисках, пересмотреть своё отношение к тратам и взрастить у себя понимание о пагубности подобного увлечения.