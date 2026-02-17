Сайт Конференция
apprenticebase
Россияне ежегодно тратят на ставках у онлайн-букмекеров около 2 трлн рублей
Именно поэтому разработан специальный закон, который обяжет владельцев подобных площадок информировать граждан о финансовых рисках таких увлечений.

Заместитель министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков в рамках специального заседания Совета Федерации по экономической политике озвучил весьма тревожную цифру, раскрывающую степень увлечённости россиян азартными онлайн-играми. Крупный чиновник заявил, что россияне тратят ежегодно около 2 трлн рублей на ставках у букмекеров.

Источник изображения: Depositphotos

Именно поэтому, как уточнил Чебесков, в России сейчас был разработан проект специального закона, направленный на борьбу с игроманией. В документе указывается, что площадки крупных букмекеров (как минимум, официально работающих в стране) будут использоваться для информирования граждан о последствиях необдуманной траты средств на онлайн-ставках и тому подобных увлечениях. Сам закон был принят ещё 11 февраля, а вступит в силу с декабря текущего года. 

После вступления в действия новой законодательной нормы и букмекеры, и тотализаторы обязаны будут размещать у себя на официальных ресурсах сведения о рисках и последствиях. Цель у закона, как считает Иван Чебесков, довольно простая – дать понять гражданам, что в стране существуют и другие способы приумножения их капитала. 

Напомним также, что с сентября 2026 года у россиян дополнительно появится возможность по установлению самоограничения на участие в любых азартных играх. Граждане, решившиеся на самозапрет, смогут снять его только спустя 12 месяцев. Возможно, за целый год у них будет время подумать о рисках, пересмотреть своё отношение к тратам и взрастить у себя понимание о пагубности подобного увлечения. 

#ставки #букмекеры
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

OgoGoLog
16:11
"общеупотребительное" Это какая такая группа людей такое употребляет? Ток не может быть электромагнитной волной, т.к. это движение частиц, вызывающее возникновение этих самых электромагнитных волн. Эт...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
swr5
16:05
Ток - это просто общеупотребительное название электромагнитной волны которая несет энергию по проводнику.
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
OgoGoLog
16:04
А причём тут ЭНЕРГИЯ, когда ты говорил о ТОКЕ?
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
swr5
16:03
Ну вот смотри, переменный ток - твои электроны дергаются вправо-влево, где перенос энергии через их движение?
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
OgoGoLog
16:00
Нда... Тяжело... А электроны (как пример носителя заряда), которые движутся по несколько миллиметров в секунду в любом проводнике как бы не причём. Вот так вот по ютубам и учатся... Научись отличать Т...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
swr5
16:00
Ха! Вот ты прокололся. Ток в проводнике это не движение частиц - это электромагнитная волна движущаяся со скоростью света. Иди учи физику:
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Windmark_
15:50
По настоящему красивую графику увидел в готике , а Crysis идёт лесом походу и ещё отговорка что он не интересен . Готика вообще выдающейся графикой никогда не отличалась , эта игра про другое . Всегд...
Пять по-настоящему удививших меня игр
Windmark_
15:48
Не знаю что там у тебя тормозит , у меня с мобилки спокойно 4к тянет на мегафоне , но смотреть особо нечего
Пять по-настоящему удививших меня игр
Windmark_
15:45
Твой напарник походу
Пять по-настоящему удививших меня игр
max1024
15:27
Нет лицензии, на 4 и 5-и версии я покупал по $10 на 6-ю гораздо больше - $99, но есть "бесплатный" результат https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15939721
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
