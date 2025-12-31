Обновлённая коробка имеет больший ресурс и позволяет водителю прикладывать меньше усилий для выбора нужной передачи.

Модернизированная шестиступенчатая коробка передач будет вскоре устанавливаться на все актуальные коммерческие автомобили семейства Газель NN и Соболь NN, а также для среднетоннажные грузовики Валдай 8 и городские автобусы CITYMAX 8. Российские СМИ сообщают, что специалисты завода «Нижегородские моторы» в течение всего 2025 года поэтапно вносили изменения в конструкцию агрегата, стремясь не только увеличить его ресурс в условиях интенсивной эксплуатации, но и сделать управление техникой более комфортным для водителя.

Техническое обновление было разбито на несколько этапов. Сначала инженеры заменили внутренние подшипники на более долговечные и изменили форму мелких деталей, чтобы механизм работал чётче. Финальным штрихом стала доработка системы управления: теперь рычаг ходит мягче, и человеку за рулём нужно прикладывать гораздо меньше физических усилий, чтобы выбрать нужную передачу.

Напомним, ранее популярные модели «Газель Бизнес» и «Газель NEXT» с бензиновыми и газовыми двигателями получали усиленную пятиступенчатую «механику». Теперь эти коробки способны выдерживать гораздо большие нагрузки, хотя раньше такой запас прочности полагался исключительно дизельным версиям.

Производитель уделил внимание и безопасности, включив в стандартное оснащение заднеприводных машин систему стабилизации (ESC) и электронных помощников, которые не дают автомобилю откатываться при старте в горку. Кроме того, с лета 2025 года подушки безопасности стали устанавливаться повсеместно: в линейке NN они теперь есть на местах и водителя, и пассажира, а в серии NEXT водительская подушка теперь входит в минимальную комплектацию.