Машина призвана заменить иностранные аналоги в сфере обучения пилотов, мониторинга и частных перевозок.

Холдинг «Вертолёты России» приступил к активной фазе лётных испытаний опытного образца многоцелевой машины Ми-34М1. Это знаковое событие для отрасли, поскольку лёгкий вертолёт впервые поднялся в небо с полностью отечественной силовой установкой ВК-650В, которую разработали инженеры Объединённой двигателестроительной корпорации. Полёт прошёл в штатном режиме под управлением опытного лётчика-испытателя Сергея Баркова, который выполнил серию манёвров для проверки поведения техники.

Ключевым элементом обновлённой конструкции стал газотурбинный двигатель ВК-650В, созданный специалистами предприятия «ОДК-Климов». Это первый российский агрегат в классе мощности 650 лошадиных сил, предназначенный для вертолётов взлётной массой до четырёх тонн. Специалисты утверждают, что его внедрение позволяет отказаться от иностранных компонентов, которые ранее доминировали в этом сегменте. Важно отметить, что мотор уже прошёл сертификацию и готов к серийному производству, а его модульная архитектура и цифровая система автоматического управления (FADEC) обеспечивают высокий ресурс и надежность.

В руководстве «Ростеха» рассчитывают, что Ми-34М1 займёт нишу, в которой до недавнего времени были представлены исключительно зарубежные модели. Генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов обратил внимание на высокую маневренность новинки и простоту её обслуживания, что делает вертолёт идеальным инструментом для первоначального обучения курсантов, авиационного спорта и патрулирования местности.

Во время дебютного вылета инженеры проверили устойчивость и управляемость машины, а также замерили нагрузки на основные агрегаты при выполнении разворотов и горизонтальном движении. Глава холдинга «Вертолёты России» Николай Колесов добавил, что эксплуатация импортной техники сейчас стала слишком дорогой и небезопасной из-за отсутствия официального сервиса, поэтому появление конкурентоспособного российского аналога критически важно для рынка.