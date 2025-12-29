Аналитики из компании Kapwing проанализировали топ-100 каналов в 150 странах и установили, что в списках самых популярных оказалось 278 каналов с полностью сгенерированным ИИ контентом. Такие сборники низкопробных материалов генерируют достаточно серьёзные показатели по просмотрам: совокупно свыше 63 млрд при 221 млн подписчиков. Если верить показаниям аналитиков, то все они суммарно приносят около $117 млн дохода ежегодно.

Дальше в материале Kapwing идёт интересный анализ алгоритмов современной системы рекомендаций YouTube в отношении условно нового канала пользователя. Зарегистрировавшись в сервисе, новичок из 500 первых рекомендаций по просмотрам получит 104 видео, сгенерированных нейросетью. Из этого же общего числа предложений, треть каналов будет так называемой brainrot (она же «умственная гниль», мусорный контент для набива просмотров). У аналитиков также есть информация, где больше всего пользуется спросом подобный видеоматериал. Например, в Испании у ИИ-каналов около 20 млн подписчиков (т.е. почти половина населения подписана), в Египте – 18 млн, в США – 14,5 млн.

Журналисты издания The Guardian, которые тоже исследуют проблему «захламления» YouTube ИИ-мусором, утверждают, что создаётся он буквально по всему миру. Но в числе стран, пользователи которых особо сильно отметились в производстве подобного, значатся Украина, Нигерия, Кения, Бразилия и Вьетнам. Ещё из интересных цифр: 10% самых быстрорастущих каналов YouTube используют в производстве ИИ-сервисы.