Белорусским производителям всё чаще удаётся выходить на прямые контакты с крупными российскими торговыми сетями, минуя посредников

Товарооборот между Россией и Беларусью по итогам 2025 года превысит отметку в $60 млрд, что станет очередным рекордом в торгово-экономических отношениях двух стран. Соответствующую информацию опубликовало белорусское информационное агентство «Белта» со ссылкой на заявление посла Беларуси в России Александра Рогожника.

Посол Беларуси в России подчеркнул, что санкции со стороны западных государств практически никак не повлияли на уровень экономических связей двух дружественных стран. Он также уточнил, что ещё совсем недавно «возникали вопросы» по логистике, но сейчас их негативное действие тоже нивелировано, поскольку Россия оказывала и продолжает оказывать активную поддержку при организации экспорта товаров из Беларуси.

При этом на вопрос о том, с каким регионом РФ у белорусской стороны получилось наладить наиболее тесный контакт в 2025 году, посол не стал никого выделять конкретно. Они лишь привёл в пример конкретные проекты, разработка которых ведётся в настоящий момент. Это и строительство школ в Воронежской области, и поставка техники в Санкт-Петербург, и множество других проектов. Максимальный приоритет отдан организации совместных предприятий, которые занимаются строительством детских садов и роддомов, а также поставкой габаритной техники в крупных объёмах.

Наконец, Александр Рогожник сообщил о росте поставок продовольствия в Россию, где многим белорусским производителям удалось выйти на прямые контакты с крупными российскими торговыми сетями, минуя посредников. Последнее обстоятельство, как несложно догадаться, позволит существенно увеличить доходность от всех экспортных поставок.