Сам бывший глава корпорации покинул Россию ещё в марте 2022 года.

Арбитражный суд Москвы принял решение о конфискации всего имущества и средств на счетах Анатолия Чубайса, который до своего побега из России занимал должность главы корпорации «Роснано». Аналогичное изъятие средств по суду стало актуально и для экс-министра экономики Якова Уринсона, как и для многих других бывших руководителей «Роснано».

Издание «РБК» напоминает, что 12 декабря и поныне существующая «Роснано» подготовила иск о взыскании 11,9 млрд руб. убытков, «сгенерированных» проектом Crocus. Последний должен был заняться производством оперативной памяти MRA на территории России, получив под это в своё время все необходимые инвестиции.

А в сегодняшнем решении суда говорится о том, что ответчики (то есть, Чубайс и его коллеги) не заинтересованы в сохранении своего имущества на территории Российской Федерации. Именно поэтому нынешнее руководство «Роснано» было убеждено, что в ближайшее время должники захотят в самом ближайшем времени вывести деньги.

Любопытно, что ранее упомянутая государственная технологическая компания уже выдвигала иск к своему бывшему руководству: в апреле текущего года было арестовано имущество и деньги Чубайса (а также ещё семи менеджеров) на общую сумму 5,6 млрд руб. Тогда речь шла о том, что «топы» в 2017 году смогли скрыть негативные финансовые показатели деятельности корпорации, что позволило избежать ситуации с отзывом ранее выданных государством субсидий на изначально провальные проекты.

Что до Анатолия Чубайса, то он руководил «Роснано» в период с 2008 по 2020 год, а в марте 2022 года принял решение покинуть Россию.