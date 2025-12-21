Маршрут связал Белорусский и Рижский вокзалы, а техника движется почти бесшумно благодаря новым путям

Транспортная сеть Москвы пополнилась современной трамвайной линией на исторической Трифоновской улице. Уникальность этого маршрута в том, что над дорогой нет привычной паутины проводов: новые вагоны «Львёнок» едут здесь полностью на автономном ходу, используя заряд встроенных аккумуляторов. Это позволило отказаться от строительства громоздких силовых подстанций и сохранить небо над улицей чистым.

Восстановление движения на этом участке стало возвращением к исторической схеме, ведь популярный трамвай № 5 курсировал здесь на протяжении шестидесяти лет, пока в середине 90-х его не заменили автобусами. Теперь легендарная «пятёрка» снова в строю, но уже в новом качестве: маршрут соединил три района (Тверской, Марьина Роща и Мещанский), обеспечив прямую и быструю связь между двумя крупными транспортными узлами - Белорусским и Рижским вокзалами.

Инженеры уделили особое внимание комфорту жителей близлежащих домов, применив при реконструкции полотна технологию бесшовной укладки рельсов. Использование специальных резиновых уплотнителей и виброизолирующих матов гасит стук колёс, поэтому тяжёлые машины движутся по улице, как утверждают их создатели, плавно и практически бесшумно. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это уже вторая подобная линия в городе, где ставка сделана на автономность и тишину.

Сейчас на маршруте работают семь современных вагонов, которые курсируют с интервалом в 6–7 минут, позволяя пассажирам удобно пересаживаться на восемь линий метро и два диаметра МЦД. Эксперты прогнозируют высокую востребованность нового направления: уже на старте пассажиропоток оценивается в 20 тысяч человек в сутки, а к 2030 году эта цифра должна вырасти до 35 тысяч.