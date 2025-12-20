Графическое исполнение игры обновят, а сама она станет дружелюбнее к новичкам

В четверг, 19 декабря, в зарубежном издании Bloomberg появилась информация о том, что разработчики из компании Riot Games готовят масштабное обновление для своего флагмана League of Legends. В той заметке инсайдеры утверждали, что экшен станет намного дружелюбнее к новичкам, получит новую графику и массу других изменений. А сейчас сама Riot Games подтвердила все утечки и дала расширенный комментарий по поводу запланированных для League of Legends изменений.

Обновлённая версия LoL не получит индекс «2», как предполагали журналисты Bloomberg. Но в визуальном плане игра действительно преобразится, да и с устаревшей формулой геймплея авторы тоже намерены серьёзно поработать. Новая версия League of Legends получит адаптированный клиент, который не будет интегрирован в игру. Авторы поработают над внешним видом Ущелья призывателей, сделают «Лигу» дружелюбнее к новичкам и внесут большое количество балансных правок. То есть, информация от Bloomberg почти во всём совпадает с официальным заявлением от Riot.

Последняя не торопится раскрывать все детали и вынуждена была обратиться к фанатам из-за утечек. Ждать подробностей придётся до 2026 года. Напомним, League of Legends вышла в 2009 году, оставаясь и по сей день одним из самых популярных сетевых проектов. Но запланированные изменения – следствие снижения популярности «Лиги» внутри самой Riot Games. По данным всё той же Bloomberg, шутер Valorant сейчас приносит студии больше денег.