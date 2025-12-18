Минпромторг планирует усилить контроль за рынком никотиновых устройств чтобы убрать с прилавков контрафакт.

Российские власти продолжают «закручивать гайки» в сфере оборота никотиновой продукции. Минпромторг выступил с инициативой распространить систему обязательной цифровой маркировки не только на жидкости и стики, но и непосредственно на сами многоразовые устройства - вейпы и электронные сигареты. Если проект постановления утвердят, новые правила вступят в силу уже с 1 апреля 2026 года.

Продавцам и импортёрам придётся работать по новым стандартам: для продолжения легальной деятельности им необходимо будет подать заявление на регистрацию в государственной системе мониторинга. Чтобы бизнес успел адаптироваться к изменениям и спокойно распродать остатки со складов, чиновники предусмотрели небольшой переходный период. Полный запрет на оборот немаркированных гаджетов планируют ввести лишь через два месяца после старта программы - с 1 июня 2026 года.

Стоит отметить, что сама по себе маркировка табачной продукции в стране действует ещё с 2019 года, однако до сих пор она касалась преимущественно сырья и расходных материалов. Сами испарители долгое время оставались без подобного контроля, но теперь этот пробел решили устранить. Подготовка к реформе идёт полным ходом: с лета текущего года и вплоть до конца февраля 2026-го проводится финальный этап эксперимента, в ходе которого отрабатываются технологии нанесения кодов и взаимодействие участников рынка с системой.

Главная цель нововведений заключается в очистке магазинов от нелегальной и потенциально опасной продукции. Предполагается, что благодаря цифровому коду любой покупатель сможет через приложение на смартфоне мгновенно проверить подлинность устройства и убедиться, что оно ввезено в страну официально.