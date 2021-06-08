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7 мая Colonial Pipeline подверглась атаке программы-вымогателя DarkSide, которая вынудила их прекратить работу топливопровода. Это отключение привело к временной нехватке газа на восточном побережье. Из-за критического характера сбоя Colonial Pipeline заплатила выкуп в размере 4,4 миллиона долларов, и получили ключ дешифрования для возвращения своих систем в рабочий режим.

Столкнувшись с усилением контроля со стороны правительства и правоохранительных органов США, банда вымогателей DarkSide прекратила свою деятельность.

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На пресс-конференции министерства юстиции США объявило сегодня об изъятии кошелька с криптовалютой, используемого программой-вымогателем DarkSide, который содержал выкуп от Colonial Pipeline. В письменном показании под присягой, представленном в суд США по Северному округу Калифорнии, агент ФБР заявляет, что правоохранительные органы получили контроль над закрытым ключом, принадлежащим кошельку DarkSide Bitcoin, содержащему выкуп Colonial Pipeline. Наличие доступа к закрытому ключу кошелька с криптовалютой обеспечивает полный доступ к кошельку и его средствам. Используя этот закрытый ключ, ФБР восстановило 63,7 биткоинов из примерно 75, отправленных Colonial Pipeline. В связи со значительным снижением цены биткоинов с момента платежа, восстановленные биткоины стоят примерно 2,26 миллиона долларов по сегодняшним ценам.

Неясно, как ФБР получило доступ к закрытому ключу кошелька DarkSide, но 14 мая банда вымогателей заявила, что потеряла доступ к одному из своих платежных серверов. «Кроме того, через пару часов после ареста средства с платежного сервера (принадлежащего нам и нашим клиентам) были выведены на неизвестный счет», - сообщила компания-вымогатель DarkSide своим аффилированным лицам. Если закрытый ключ хранился на этом сервере для отправки платежей своим аффилированным лицам, вполне возможно, что ФБР восстановило его, когда правоохранительные органы захватили сервер.

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Заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако заявляет, что это первая операция такого рода, проведенная недавно созданной Целевой группой по программам-вымогателям и цифровому вымогательству. «Изъятие, о котором было объявлено сегодня, было проведено в рамках недавно созданной Департаментом Целевой группы по программам-вымогателям и цифровому вымогательству, которая была создана для расследования, пресечения и судебного преследования деятельности, связанной с программами-вымогателями и цифровым вымогательством. Это первая операция подобного рода».

Этот возврат может быть первым случаем, когда правительство США публично заявило, что оно вернуло выкуп, уплаченный за цифровое вымогательство.