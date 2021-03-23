Серверы Microsoft Exchange стали мишенью второй группы программ-вымогателей
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В то время как все устанавливают исправления, почтовые сервера Microsoft Exchange подвергаются атаке со стороны новых программ-вымогателей. Эти программы-вымогатели, известны под именем Black Kingdom, впервые были обнаружены в июне прошлого года, когда они использовали уязвимости в продуктах Pulse Secure VPN для взлома корпоративных сетей и установки ПО для шифрования файлов.
Но с раскрытием уязвимостей ProxyLogon, влияющих на почтовые серверы Exchange, Black Kingdom, начали использовать общедоступный проверочный код эксплойта для взлома серверов Exchange.
Число пострадавших жертв в настоящее время неясно, поскольку невозможно отследить все серверы, затронутые ПО Black Kingdom. Однако сегодня The Record сообщил, что пострадала по крайней мере одна крупная компания - компания, предоставляющая услуги в сфере автомобильной промышленности, которая в настоящее время пытается отразить хакерскую атаку.
В целом Black Kingdom становится второй группой, использующей уязвимости ProxyLogon, чтобы внедриться на корпоративные сервера и запустить операции шифрования файлов. Первым был вирус-шифровальщик под названием DearCry, впервые обнаруженный на прошлой неделе.
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