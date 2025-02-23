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andr83
Физики разработали новый материал на основе никеля с высокотемпературной сверхпроводимостью
Это должно послужить стимулом для дальнейших разработок таких материалов не только на основе никеля, но и других металлов

На протяжении долгих лет ученые стремились найти вещество, способное проводить электричество без сопротивления в условиях комнатной температуры и обычного атмосферного давления. Обнаружение сверхпроводника, работающего в таких условиях, может радикально преобразовать энергопотребление в мире.

Если удастся создать материал, обладающий сверхпроводимостью без необходимости сложных систем охлаждения, таких как азотные или гелиевые, это позволит значительно сократить потери энергии из-за нагрева в процессе передачи электричества, повысив общую эффективность и уменьшив издержки.

Сверхпроводники с высоким порогом температур теряют сопротивление, когда температура падает ниже 77 кельвинов — это аналогично температуре кипения азота. Раньше основное внимание было сосредоточено на медных и железных соединениях, но при высоком давлении никелевые соединения также демонстрировали необходимые свойства.

В ходе недавнего исследования ученым удалось синтезировать и изучить тонкие пленки никелата (La2.85Pr0.15Ni2O7) и открыть, что один из образцов обладает свойствами сверхпроводника при нормальных условиях давления. Их открытия были опубликованы в научном издании Nature.

Эта работа является важным этапом в многолетнем проекте, направленном на исследование высокотемпературных сверхпроводников, в частности основанных на никеле. В течение трех лет ученые занимались выращиванием никелатов с точной заменой редкоземельных элементов и контролем содержания кислорода в их пленках.

Одним из ключевых аспектов для высокотемпературных сверхпроводников является критическая температура около 40 кельвинов, или -233 градуса Цельсия. За этой границей прогнозируется ухудшение характеристик сверхпроводника, согласно классическим теориям.

При экспериментах с тонкими никелатовыми пленками ученые открыли новый высокотемпературный сверхпроводник. Они заменили часть лантана на празеодим, что позволило материалу при приближении к -228 градусам Цельсия становиться сверхпроводящим.

Исследователи считают, что открытие никелатового сверхпроводника с высокими температурами станет стимулом для дальнейших исследований и разработок не только на основе никеля, но и других металлов, углубляя понимание механизмов перехода в сверхпроводящее состояние.

#наука
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