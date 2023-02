В "Рособоронэкспорте" заявили о планах строить с Индией истребители 5-го поколения

Москва и Нью-Дели обсуждают возможности совместной разработки истребителей пятого поколения на производственных площадях компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Это связано с желанием Минобороны Индии модернизировать существующий авиапарк самолетов, поставив на вооружение первые боевые самолеты последнего поколения.

реклама

The Su-57 electronic equipment includes the Sh-121 / N036 "Belka" multifunction radar with phar, airborne and wing radars with phar, and the OLS-50M optical and radar station. The control system of the aircraft is electric. The aircraft is equipped with a refueling system. На фото Су-57 Воздушно-космических сил Российской Федерации. Journal Military Watch Magazin

Генеральный директор российской компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев, в связи с этим сказал: "Российская Федерация готова к продолжению сотрудничества в этой сфере [совместное производство], в том числе по разработке истребителей пятого поколения, и производству новых самолетов после заключения соответствующего контракта на производственных площадях компании HAL. Это зависит от решений индийской стороны". Он также добавил: "Совместный с Индией опыт работы над самолетом Су-30МКИ показал, что наши страны могут сотрудничать в таких чрезвычайно сложных и высокотехнологичных проектах, как создание серийной базы для производства истребителей четвертого поколения. Эти самолеты составляют основу Военно-воздушных сил Индии и хорошо зарекомендовали себя в войсках".

Су-30МКИ впервые поступил на вооружение в 2002 году и на тот момент считался самым мощным истребителем в мире. Возможности этого самолета значительно превосходили потенциал истребителей любого класса, которые ВВС США планировали принять на вооружение в ближайшее десятилетие. Су-30МКИ представлял собой серьезно переработанный вариант Су-30, включая установку радара с фазированной решеткой и двигателей с вектором тяги, заимствованных у снятого с производства экспериментального истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-37 (по кодификации НАТО: Flanker-F — "Фланкер-Ф") поколения 4++.

Согласно прогнозам, успешный опыт, накопленный в рамках программы Су-30МКИ, станет отличным фундаментом для реализации более крупных заказов и лицензионного производства самолетов следующего поколения. Скорее всего, это будет не только прямой преемник Су-30 малозаметный Су-57 ("Преступник"), но и не менее перспективный легкий тактический Су-75 Checkmate, который также был представлен на индийским авиасалоне Aero India 2023.

The Su-30MKI was supposed to use missiles with all-angle radar and infrared seekers to engage air targets, and to use anti-radar missiles, missiles and corrected aerial bombs with TV seekers, as well as an extensive arsenal of unguided weapons to strike ground and sea targets. Indian Air Force Su-30MKI. Journal Military Watch Magazin

Су-57 поступил на вооружение Воздушно-космических сил Российской Федерации в 2020 году. Пока в эксплуатации находятся только 10 самолетов. Однако несмотря на жесткие санкции со стороны США и их союзников, программа продолжает набирать обороты, темпы производства быстро растут. Ожидается, что к 2024 Су-57 начнут поступать на вооружение ВВС РФ в количестве порядка 14 самолетов в год. Это соответствует текущим темпам производства Су-30, Су-34 и Су-35.

Согласно прогнозам, к 2026 году парк Су-57 увеличится до 50 единиц. Всего же к 2028 году будет построено 76 малозаметных истребителей пятого поколения, которыми будут полностью укомплектованы три авиаполка. В дальнейшем производство будет расширяться по мере снижения объема контрактов на более старые машины Су-30 и Су-35.

Пожалуй, самым важным является то, что этот истребитель получил боевой опыт, значительно превышающий таковой у любого другого класса боевых самолетов пятого поколения. С марта 2022 года экипажи Су-57 участвуют в специальной военной операции против украинских нацистов, в том числе в нанесении ударов, подавлении средств противовоздушной обороны и, возможно, в воздушных боях.

An important role in the low-visibility of a fighter is its ability to promptly receive information about the enemy without being detected. For this purpose the aircraft should have a system of passive sensors and sensors and reliable information exchange channels. На фото Су-57 Воздушно-космических сил Российской Федерации. Journal Military Watch Magazin

Ожидается, что опыт боевых действий, полученный во время СВО на Украине, (причем сразу после принятия на вооружение), значительно повысит доверие к Су-57 за рубежом. Эта машина ценится за целый ряд передовых характеристик, включая использование шестилучевых радаров, исключительную маневренность, интеграцию ракет Р-77М с наведением APAA и очень высокую дальность поражения. (Боеприпас Р-77М имеет комбинированную систему наведения: инерциальную с радиокоррекцией с переходом на активную радиолокацию по сигналу бортового вычислителя, определяющего дальность захвата цели).

Фактически это единственная возможность для Индии приобрести истребитель пятого поколения, поскольку территориальные споры с Пекином в настоящий момент исключают возможность приобретения китайской альтернативы. При этом экспорт американского F-35 связан с крайне жесткими условиями, включая строгий контроль за его использованием и местом базирования, а также пристальный надзор со стороны Пентагона за программным обеспечением, что не считается приемлемым для Индии в силу ее сугубо нейтральной внешней политики.

Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazin, The TASS is a Russian state-run federal news agency, Military-industrial complex news of the Russian Federation and other countries of the world

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

1. (https://tass.ru/ekonomika/17053601)

2. (https://militarywatchmagazine.com/article/license-fifthgen-su57-aeroindia)

3. (https://vpk.name/news/687817 _glava_rosoboroneksporta_rossiya_gotova_sotrudnichat_s_indiei_po_istrebitelyu_5-go_pokoleniya-intervyu_tass.html)