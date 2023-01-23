2023 год может стать ключевым для армии Соединенных Штатов Америки в рамках проекта Abrams SEPv4. В ближайшие месяцы Пентагон планирует утвердить несколько программ и провести ряд испытаний. Отдел по испытаниям и оценке вооружений [Director, Operational Test and Evaluation - DOT&E] министерства обороны США предоставил более полную картину предстоящих мероприятий.
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Пакет усовершенствования системы Abrams M1A2 версии 4 [SEPv4] является поэтапной модернизацией Abrams M1A2 SEPv3. Пентагон намерена повысить летальность и живучесть Abrams SEPv4. Это будет достигнуто в первую очередь за счет интеграции современных оптических технологий и систем управления боем. Таким образом, будет повышена эффективность применения усовершенствованного многофункционального снаряда (Advanced Multi-Purpose Round) M1147.
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В настоящее время армия США разрабатывает генеральный план испытаний и оценки Abrams SEPv4, который они намерены представить на утверждение в DOT&E к середине этого года.
Планы на ближайшие месяцы
В первой половине 2023 года Abrams SGV4 пройдет полномасштабные системные испытания (Full-Up System-Level testing), эксплуатационные испытания такие как Controlled Damage Experiments, а также Modeling and Simulation [M&S]. Для этой же цели DOT&E рекомендует провести оперативные огневые испытания. Такой подход позволит более точно проанализировать характеристики, пригодность и живучесть танка, утверждают в DOT&E.
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Модифицированные Abrams M1A2 SEPv4
Abrams M1A2 SEPv4 включает в себя довольно много апгрейдов. Танк будет иметь улучшенный прицельный комплекс наводчика [Gunners Primary Sight - GPS] 3-го поколения. Предусмотрен новый инфракрасный тепловизионный прибор переднего обзора. [FLIR One Gen 3 Android- 3GEN FLIR], а также улучшенный лазерный дальномер [LRF] и цветная видеокамера.
В Пентагоне заявили, что новый танк будет обладать повышенной летальностью благодаря возможностям цифровой связи, новым системам управления огнем и новым усовершенствованным многоцелевым снарядам M1147.
Ожидается, что модернизированная версия танка будет отличаться повышенной точностью стрельбы за счет установки метеорологического датчика VMS*. "Абрамс" SEPv4 получит улучшенную бортовую диагностику, усовершенствованную систему терморегулирования и оптимизированный приёмник предупреждений о лазерном облучении.
Армия США тестирует новейший модернизированный танк M1 Abrams SEP v4. В настоящее время ведется разработка базового варианта нового боевого танка M1A2 Abrams, который вот уже более сорока лет является основой армии Соединенных Штатов. Новая версия, SEP version 4, или SEPv4, будет включать в себя несколько модернизаций и позволит "Абрамсам" прослужить еще несколько десятков лет. Journal Bulgarian_Military. Video provided by the Armed Forces of the United States of America.
*Метеорологический датчик транспортного средства (VMS) - это прочный, компактный и энергоэффективный метео-сенсор, предназначенный для наземных транспортных средств военного назначения. Это идеальное решение для определения баллистической точности с учетом гиперлокальных погодных условий. VMS измеряет шесть критически важных погодных параметров. При этом устройство обладает малыми габаритами и весом, а также практически не расходует электроэнергию. Кроме того, Vehicle Meteorological Sensor может быть использован для ситуационной осведомленности на коммерческих транспортных средствах.
Источники и ссылки: Journal Bulgarian_Military, Издание Военное дело, Intellisense Systems, Armed Forces of the United States of America.
1. (https://bulgarianmilitary.com/2023/01/21/abrams-sepv4-is-being-prepared-for-lethality-and-survivability-tests/)
2. (https://voennoedelo.com/posts/id25529-ikw159haxa9he4lex8es)
3. (https://www.intellisenseinc.com/products/vehicle-meteorological-sensor/)
4. (https://asc.army.mil/web/portfolio-item/abrams-main-battle-tank/)