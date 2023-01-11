Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Власти Афганистана призвали покарать принца Гарри за убийства талибов
Гарри рассказал, что ему пришлось признаться в 25 убийствах талибов "для собственного успокоения". Во время интервью принц позировал в глянцевой фотосессии для американского журнала People
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Принц Гарри обвинил свою мачеху, Камиллу, в том, что она передает конфиденциальную информацию в средства массовой информации, пытаясь привлечь внимание к своей персоне.

реклама

Prince previously said he killed 25 Taliban fighters when he was co-pilot of an Apache helicopter in Afghanistan in 2012-2013. Mayadeen English Television Channel

Афганцы вышли на улицы с требованием отдать принца Гарри под суд за убийства людей, в совершении которых он признался во время оккупации Афганистана Великобританией.

Мемуары принца Гарри "Запасной" вызвали осуждение со стороны представителей прессы, экспертов, ветеранов армии и даже талибов. За несколько дней до официального выхода книги в свет во вторник, откровения из нее стали главной доминантой газетных заголовков и телепередач. Это произошло после утечки и поступления в продажу испаноязычного издания воспоминаний.

В своей книге Гарри признался, что во время службы в Афганистане он убил 25 человек. Он сравнил свои действия с удалением "шахматных фигур с доски".

Откровения Гарри были расценены как хвастливые и неуместные, вызвав эмоциональный шок и волну возмущения многих людей по всему миру. Одновременно с этим жители Афганистана потребовали привлечь принца Гарри к ответственности за смерть людей, в убийстве которых он признался во время службы в британских войсках в Афганистане.

Гарри служил в британских вооруженных силах в течение десяти лет и дослужился до звания капитана.

"Мулла Абдулла потерял девять родственников, когда его дом подвергся авиаудару в 2011 году". Al Mayadeen English Television Channel, Sky News.

Принц проходил военную службу дважды: сначала в качестве авиадиспетчера, участвовавшего в авиаударах в 2007 и 2008 годах, а затем в качестве пилота боевого вертолета в 2012 и 2013 годах.

"Я потерял девять родственников"

Мулла Абдулла, один из родственников жертв бомбардировок 2011 года, ответственность за которые лежит на британских войсках, оказался одним из многих, кто считает, что принц должен предстать перед судом.

Он очень эмоционально рассказал, как потерял девять родственников, когда британский самолет нанес удар по его дому в деревне Яхчал в районе Нахр-э-Сарадж, в то время пока он был на рынке.

Агентство Ассошиэйтед Пресс цитирует слова убитого горем сына с могилы погибшего отца: "Мы просим международное сообщество отдать этого человека (принца Гарри) под суд, и мы должны получить компенсацию за наши потери. Мы потеряли всё - свой дом, свою жизнь, членов семьи, мы лишились средств к существованию, а также своих любимых", - добавил он.

Принц Гарри дал эксклюзивное интервью для журнала People, одного из любимых изданий Сассексов в Соединенных Штатах. Al Mayadeen English Television Channel.

"Британский офицер, член королевской семьи, убил 25 афганцев".

В Лашкар-Гахе, столице провинции Гильменд, где с 2006 по 2014 год дислоцировались британские войска, группа представителей Талибана провела митинг и повторила призыв к суду над герцогом. Хамидулла Хамиди, член провинциального совета в Гильменде, заявил: "Если принц считает себя членом цивилизованного общества, то это позор для него - говорить такое. И еще больший позор для него - говорить об этом с гордостью, словно он неграмотный человек низкого сословия, не имеющий ни знаний, ни образования".

"Мы не просто требуем, чтобы он был привлечен к ответственности в международном суде, но, и чтобы международное сообщество наказало его как можно скорее", - резко заявил он. В заключение Хамиди сказал: "Эти события определенно повлияют на отношения Великобритании и Афганистана, потому что теперь все узнали, что именно британский офицер, член королевской семьи - принц Гарри - стал убийцей 25 афганцев".

Принц Гарри во время патрулирования в Гармисире, в провинции Гильменд, где он служил в 2008 году. Al Mayadeen English Television Channel

Заместитель главы департамента образования в Гильменде Самиулла Сайед добавил: "Принц признал, что он убил 25 человек. Однако не только Гарри, но и все остальные англосаксы, вторгшиеся в Афганистан, совершали подобные преступления. Как независимая нация, мы никогда не забудем жестокость, дикость и зверство, которые они совершили против нашего государства и нашего народа", - отметил он. Некоторые из протестующих держали плакаты с фотографиями Гарри, перечеркнутыми красным крестом.

В своей книге Гарри признается, что убийство 25 афганцев "не принесло мне удовлетворения, но и стыда я тоже не испытал". Стоит отметить, что принц Гарри обвинил свою мачеху, Камиллу, супругу короля Карла III, в утечке конфиденциальных бесед в СМИ с целью поднять собственный имидж.

В интервью, транслировавшихся в воскресенье и понедельник для рекламы своих мемуаров, Гарри обвинил членов королевской семьи в том, что они "легли в постель с дьяволом", желая получить выгодное освещение в таблоидах, особо акцентируя внимание на попытках Камиллы восстановить свой имидж в глазах британцев после ее длительного романа с его отцом, королем Карлом III.

Мемуары принца поступили в продажу во вторник 9 марта.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, ТАСС, Journal Dailymail.
1. (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16760265)
2. (https://www.dailymail.co.uk/news/article-11618807/Harry-claims-reveal-25-Taliban-kills-healing.html)
3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/spare-saga-continues-afghans-demand-putting-prince-harry-on)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#великобритания #афганистан #принц гарри #афганцы #королевская семья великобритании
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый фильм Netflix о принце Гарри и Меган может вызвать большой шум в британской королевской семье
Прощай зеленая энергия: Лондон одобрил строительство первой за последние 30 лет угольной шахты
Британские кибер-спецслужбы нанимают на работу гуманитариев с глубоким знанием русского языка
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия активно применяет истребители пятого поколения Су-57 в рамках СВО
7
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
202
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
84
Производители полупроводников нашли замену неону из России и Украины, обрушив его стоимость
6
Российское ружьё против дронов ПАРС "СТУПОР" за 500 тыс рублей подавляет любые БПЛА за секунды
5
Россия активно использует истребители Су-57 для поражения объектов в Украине – британская MI-6
2
В США верят в то, что Россия из-за санкций не сможет развивать проект перспективного истребителя Су-75 Checkmate
36
Новая видеокарта от Intel за 10 тысяч рублей тянет Cyberpunk 2077 с "лучами" и высоким фреймрейтом
9
Ученые создали особый металлический сплав, который является самым прочным материалом на Земле
7
Защищённый Blackview BV9200 доступен на Aliexpress с 50% скидкой – дисплей 120 Гц и зарядка 66 Вт
4
Геймеры подали иск против приобретения Activision Blizzard корпорацией Microsoft
2
В Турции объяснили, почему страна перестала поставлять «Байрактары» на Украину
8
Почему AMD не может и не хочет спасать рынок видеокарт, а Radeon RX 6600 ХТ никому не нужна
28
Великобритания намеревается поставить танки Challenger 2 на Украину
15
Пентагон спустя полгода всё-таки поставит Украине ракетные системы VAMPIRE
2
Марсоход Curiosity нашел на Марсе источник воды
1
По итогу анализа первых обзоров RTX 4070 Ti назвали хорошим, но дорогим выбором для игр в WQHD
1
США грозят Китаю наказанием за его поддержку России
18
В Bloomberg рассказали, что помогло Европе успешно справиться с энергетическим кризисом
6
Почему флагманы NVIDIA не дешевеют в магазинах РФ – сколько просят за новую GeForce RTX 4070 Ti
20

Популярные статьи

10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
29
16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
123
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
39
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
72
"Дуга" - первая в мире загоризонтная РЛС
38
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить - исправляем ошибки
15
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
91
Фил Спенсер снова не держит обещания по Авто HDR
11
Какие интересные игры попадут в Game Pass в 2023 году
1
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
10

Сейчас обсуждают

cinares578
03:48
У нас не скачут на улицах и не кричат 'сало уронили', 'героям в срало'. Не кричат 'хохляку на xyяку'. Где фашизм и нацизм - очевидно. На 404-ой е6аной помойке.
Россия активно применяет истребители пятого поколения Су-57 в рамках СВО
Lumixxxxx
03:45
Слава российской армии
В Соледаре попало в окружение 500 солдат ВСУ, если не выйдут ночью, то будут пленены или уничтожены
Андрей Филиппов
03:35
Полагаю там дедушка Джо и так пачку таблеток получает, которые в широком доступе лет через десять только окажутся
Леканемаб: В США одобрили препарат для лечения болезни Альцгеймера
Жека Штрек
03:25
Пока рвутся ваши задницы, предали свой род, Манкурты на немецких танках, ничего не меняется! Хо*хол=предатель и каратель в чужих обозах!
В зоне СВО на передовой активно используются новейшие Т-90М "Прорыв"
Козак Турчинов
03:19
Американские эксперты предсказали проигрыш своего противника Китая. удивительно! Эти эксперты и отжим Крыма украинцами ранее прогнозировали))
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
Козак Турчинов
03:17
про киев за 3 дня говорил оппозиционный украинский пропогандист подоляка!
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
glaceauhareng
03:13
Ну пусть спят. Свет выключил бы, Веточке мешает.
Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
eai
03:08
Зачем оно надо если с 2008 года существует официальный ремейк Colonization от самой Firaxis.
На eBay появились кожаные чехлы для смартфонов серии Samsung Galaxy S23
ахахаxа
03:07
у меня нулячая 1070 палит джет стрим,я ничего не менял после 4-х лет как взял её в магазине за 25.Но я не майнер,в отличии от тебя
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
ffe
03:07
бриты покатали на членинжере2 в вартундре и решили от него избавиться не ту ветку качали, надо было фрицев или амеров
Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем