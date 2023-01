Гарри рассказал, что ему пришлось признаться в 25 убийствах талибов "для собственного успокоения". Во время интервью принц позировал в глянцевой фотосессии для американского журнала People

Принц Гарри обвинил свою мачеху, Камиллу, в том, что она передает конфиденциальную информацию в средства массовой информации, пытаясь привлечь внимание к своей персоне.

реклама

Prince previously said he killed 25 Taliban fighters when he was co-pilot of an Apache helicopter in Afghanistan in 2012-2013. Mayadeen English Television Channel

Афганцы вышли на улицы с требованием отдать принца Гарри под суд за убийства людей, в совершении которых он признался во время оккупации Афганистана Великобританией.

Мемуары принца Гарри "Запасной" вызвали осуждение со стороны представителей прессы, экспертов, ветеранов армии и даже талибов. За несколько дней до официального выхода книги в свет во вторник, откровения из нее стали главной доминантой газетных заголовков и телепередач. Это произошло после утечки и поступления в продажу испаноязычного издания воспоминаний.

В своей книге Гарри признался, что во время службы в Афганистане он убил 25 человек. Он сравнил свои действия с удалением "шахматных фигур с доски".

Откровения Гарри были расценены как хвастливые и неуместные, вызвав эмоциональный шок и волну возмущения многих людей по всему миру. Одновременно с этим жители Афганистана потребовали привлечь принца Гарри к ответственности за смерть людей, в убийстве которых он признался во время службы в британских войсках в Афганистане.

Гарри служил в британских вооруженных силах в течение десяти лет и дослужился до звания капитана.

"Мулла Абдулла потерял девять родственников, когда его дом подвергся авиаудару в 2011 году". Al Mayadeen English Television Channel, Sky News.

Принц проходил военную службу дважды: сначала в качестве авиадиспетчера, участвовавшего в авиаударах в 2007 и 2008 годах, а затем в качестве пилота боевого вертолета в 2012 и 2013 годах.

"Я потерял девять родственников"

Мулла Абдулла, один из родственников жертв бомбардировок 2011 года, ответственность за которые лежит на британских войсках, оказался одним из многих, кто считает, что принц должен предстать перед судом.

Он очень эмоционально рассказал, как потерял девять родственников, когда британский самолет нанес удар по его дому в деревне Яхчал в районе Нахр-э-Сарадж, в то время пока он был на рынке.

Агентство Ассошиэйтед Пресс цитирует слова убитого горем сына с могилы погибшего отца: "Мы просим международное сообщество отдать этого человека (принца Гарри) под суд, и мы должны получить компенсацию за наши потери. Мы потеряли всё - свой дом, свою жизнь, членов семьи, мы лишились средств к существованию, а также своих любимых", - добавил он.

Принц Гарри дал эксклюзивное интервью для журнала People, одного из любимых изданий Сассексов в Соединенных Штатах. Al Mayadeen English Television Channel.

"Британский офицер, член королевской семьи, убил 25 афганцев".

В Лашкар-Гахе, столице провинции Гильменд, где с 2006 по 2014 год дислоцировались британские войска, группа представителей Талибана провела митинг и повторила призыв к суду над герцогом. Хамидулла Хамиди, член провинциального совета в Гильменде, заявил: "Если принц считает себя членом цивилизованного общества, то это позор для него - говорить такое. И еще больший позор для него - говорить об этом с гордостью, словно он неграмотный человек низкого сословия, не имеющий ни знаний, ни образования".

"Мы не просто требуем, чтобы он был привлечен к ответственности в международном суде, но, и чтобы международное сообщество наказало его как можно скорее", - резко заявил он. В заключение Хамиди сказал: "Эти события определенно повлияют на отношения Великобритании и Афганистана, потому что теперь все узнали, что именно британский офицер, член королевской семьи - принц Гарри - стал убийцей 25 афганцев".

Принц Гарри во время патрулирования в Гармисире, в провинции Гильменд, где он служил в 2008 году. Al Mayadeen English Television Channel

Заместитель главы департамента образования в Гильменде Самиулла Сайед добавил: "Принц признал, что он убил 25 человек. Однако не только Гарри, но и все остальные англосаксы, вторгшиеся в Афганистан, совершали подобные преступления. Как независимая нация, мы никогда не забудем жестокость, дикость и зверство, которые они совершили против нашего государства и нашего народа", - отметил он. Некоторые из протестующих держали плакаты с фотографиями Гарри, перечеркнутыми красным крестом.

В своей книге Гарри признается, что убийство 25 афганцев "не принесло мне удовлетворения, но и стыда я тоже не испытал". Стоит отметить, что принц Гарри обвинил свою мачеху, Камиллу, супругу короля Карла III, в утечке конфиденциальных бесед в СМИ с целью поднять собственный имидж.

В интервью, транслировавшихся в воскресенье и понедельник для рекламы своих мемуаров, Гарри обвинил членов королевской семьи в том, что они "легли в постель с дьяволом", желая получить выгодное освещение в таблоидах, особо акцентируя внимание на попытках Камиллы восстановить свой имидж в глазах британцев после ее длительного романа с его отцом, королем Карлом III.

Мемуары принца поступили в продажу во вторник 9 марта.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, ТАСС, Journal Dailymail.

1. (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16760265)

2. (https://www.dailymail.co.uk/news/article-11618807/Harry-claims-reveal-25-Taliban-kills-healing.html)

3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/spare-saga-continues-afghans-demand-putting-prince-harry-on)