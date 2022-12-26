27 декабря 2022 года HAARP отразит сигнал от астероида 2010 XC15 в рамках нового эксперимента НАСА по защите Земли от столкновения с опасным астероидом Апофис в 2029 году

Астероид диаметром 150 м и названием 2010 XC15 пронесется мимо нашей планеты завтра - 27 декабря. И хотя у него нет намерения врезаться в Землю, мы сами "врежем" по астероиду радиоимпульсом.

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Чрезвычайно опасный астероид Апофис диаметром около 400 м и массой более 30 миллионов тонн пролетит рядом с Землей в 2029 году. Depositphotos

Ученые из Университета Аляски в Фэрбенксе (UAF) и НАСА хотят изучить космический камень 2010 XC15, чтобы испытать свою готовность к столкновению с Апофисом. Этот потенциально опасный астероид может столкнуться с нашей планетой в 2029 году. Ученые утверждают, что 13 апреля 2029 года Апофис будет в 10 раз ближе к Земле, чем Луна.

С помощью системы HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) исследователи "обстреляют" астероид 2010 XC15 радиоволнами с частотой 9,6 мегагерц. HAARP - это финансируемая правительством США исследовательская программа, которая как правило занимается изучением ионосферы (верхняя часть атмосферы Земли расположенная на высотах от 50 до 800 километров).

Это будет первый случай, когда комплекс будет задействован для изучения астероида.

HAARP позволит проникнуть вглубь астероида

Астрономы давно обстреливают космос радиоволнами, пытаясь обнаружить астероиды, определить их форму, траекторию движения, структуру поверхности и многие другие характеристики. Как правило, для этого используются радиоволны с диапазоном частот S-диапазона (от 2 000 до 4 000 МГц) или X-диапазона (от 8 000 до 12 000 МГц).

Интересно, что для зондирования 2010 XC15 астрофизики решили задействовать волны гораздо более низкой частоты (9,6 МГц) и большей длины. Поскольку на этот раз они хотят не просто исследовать поверхность астероида. Они хотят узнать, что находится внутри космической глыбы.

Информация о внутреннем строении астероида позволит узнать важные подробности об ущербе, который он может нанести, а также поможет ученым разработать эффективные методы противодействия.

Рассказывая об этом более подробно, ведущий исследователь и инженер НАСА Марк Хейнс сказал: " Новое, что мы пытаемся сделать, это исследовать внутренности астероидов с помощью длинноволновых наземных радаров и радиотелескопов. С помощью длинных волн мы проникнем внутрь объекта". Далее он добавил: "Если вы будете знать распределение массы камня, вы сможете сделать ударное оружие более эффективным, потому как будете знать, куда именно нужно нанести удар".

Всё внимание на HAARP и 2010 XC15

27 декабря дистанция между 2010 XC15 и Землей приблизительно в два раза превысит расстояние между Землей и Луной. Каждую секунду HAARP будет генерировать 9,6 миллиона электромагнитных колебаний и повторять этот процесс каждые две секунды.

Это испытание крайне важно! Если астрономам удастся успешно исследовать 2010 XC15 с помощью низкочастотных радиоволн на таком большом расстоянии, то они смогут легко применить тот же метод для анализа Апофиса.









В качестве примера можно привести ответ на часто задаваемый вопрос, в котором рассматривается возможность столкновения Апофиса с Землей, Планетарное общество на своем сайте пишет: "Апофис вызовет широкомасштабные разрушения на расстояниях до нескольких сотен километров от эпицентра удара. Выброс энергии будет равен более чем 1 000 мегатонн тротила, или десяткам и сотням ядерных бомб".

Более того, Апофис — это всего лишь один астероид. В будущем мимо нас пронесутся тысячи астероидов, которые также могут столкнуться с Землей. Низкочастотные радиоволны могли бы сыграть ключевую роль в понимании состава этих загадочных космических объектов и, в то же время, помочь нам укрепить механизм планетарной защиты.

Однако прежде, чем все это произойдет, HAARP и его низкочастотные радиоволны должны будут пройти свое первое испытание, которое должно состояться 27 декабря.

С оригиналом пресс-релиза UAF вы можете ознакомиться здесь.

Источники и ссылки: Wikipedia, Journal Interesting Engineering, Geophysical Institute, NASA

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1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/HAARP)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/(99942)_Апофис)

3. (https://www.gi.alaska.edu/news/haarp-bounce-signal-asteroid-nasa-experiment)

4. (https://interestingengineering.com/science/hitting-an-asteroid-with-radio-waves)

5. (https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?view=VOP&sstr=2010%20XC15)