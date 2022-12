Необычное событие приливного разрушения произошло со звездой, расположенной на расстоянии 250 миллионов световых лет от нашей планеты. В этот раз процесс протекал без выброса газовых джетов.

Блуждающая звезда слишком близко приблизилась к черной дыре, в результате гравитационная сила последней буквально разорвала ее на части.

Звезда находится на расстоянии порядка 250 миллионов световых лет от нашей планеты. Таким образом, это уже пятый по счету объект наблюдения из числа близлежащих звезд, переживший подобный процесс. Событие, получившее в NASA название AT2021ehb, "произошло в галактике с центральной черной дырой, масса которой примерно в 10 миллионов раз превышает массу нашего Солнца", сообщается в пресс-релизе космического агентства.

Ученые провели рентгеновские, УФ, оптические и радио наблюдения за близким (≈78 мегапарсек) вспышкой приливного разрушения AT2021ehb/ZTF21aanxhjv в течение первых 430 дней его эволюции. AT2021ehb возникла в галактическом ядре, содержащей черную дыру с массой, примерно равной 107 миллионам солнечных масс. Journal Interesting Engineering.

Благодаря наблюдению за подобными событиями исследователи НАСА планируют изучить сложные механизмы поведения черных дыр. В новом исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal, сообщается о работе ученых с использованием ядерной спектроскопической обсерватории NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array) NASA. Астрономы обнаружили всплеск высокоэнергетического рентгеновского излучения вокруг черной дыры сразу после того, как она буквально разорвала звезду своей гравитацией. Как правило, после такого события над черной дырой образуется еще одна излучающая структура, называемая короной.

Благодаря чувствительной аппаратуре NuSTAR, позволяющей наблюдать за таким типом излучения, исследователям удалось запечатлеть процесс формирования короны и ее эволюцию.

"Результаты нашего исследования наглядно показали, как "схлопывание звезд" (процесс, известный как события приливного разрушения) может быть использовано для лучшего понимания того, что происходит с веществом, захваченным черной дырой прежде, чем оно будет полностью поглощено, - говорится в пресс-релизе.

Ученые объяснили, почему так важно изучать такие события, как AT2021ehb

Событие AT2021ehb представляет для ученых особый интерес, поскольку короткая продолжительность приливного разрушения позволяет более точно проанализировать, как гравитационная сила черной дыры влияет на окружающее ее материю, ее физическую трансформацию и природу формирующегося излучения.

"События, связанные с приливным разрушением, — это своего рода космические лаборатории. Они являются нашим окном в мир, где в режиме реального времени можно наблюдать за "питанием" массивных черных дыр, скрывающихся в центрах своих галактик", - рассказывает соавтор исследования Суви Джезари, астрофизик из Space Telescope Science Institute Baltimore .

A tidal black hole collapse event (animations). This animation from Science Communication Lab, Deutsches Elektronen-Synchrotron, shows a black hole tearing apart an "errant" star. Journal Interesting Engineering.

Необычное явление

Во время событий приливного разрушения наблюдаются газовые джеты, которые движутся в противоположных направлениях, закручиваются и образуют корону вокруг черной дыры. "Корона испускает более мощное рентгеновское излучение, чем любая другая область черной дыры, однако ученым неизвестно, каким образом формируется эта плазма и почему она такая горячая". Более того, в случае AT2021ehb образование короны было полной неожиданностью, поскольку астрофизики не обнаружили подобных струй.

"Ранее нам никогда не доводилось наблюдать события приливного разрушения с таким мощным рентгеновским выбросом в отсутствие джетов. Это весьма впечатляет. Теперь мы попробуем выяснить, какие именно механизмы формируют джеты, а какие - короны", - считает Юхан Яо (Yuhan Yao), руководитель проекта и аспирант Калтеха в Пасадене, штат Калифорния.

В ближайшее время команда планирует проанализировать больше приливных разрушений, чтобы лучше понять и подтвердить результаты наблюдений за событием AT2021ehb.

11 декабря НАСА объявило об успешном завершении миссии "Artemis 1" . Космический корабль "Орион" совершил посадку в Тихом океане, пролетев в общей сложности 2,2 млн. км до Луны и обратно. В 2024 году, в рамках второго этапа программы "Артемида", космический корабль "Орион" совершит пилотируемый полет вокруг нашего спутника.

