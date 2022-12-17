Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Новый одноатомный катализатор позволил увеличить плотность энергии аккумулятора до рекордного уровня
Инновационный катализатор способен увеличить плотность энергии в воздушно-цинковых аккумуляторах до рекордных значений
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

Разработка возобновляемых источников энергии является ключевым элементом перехода к новому этапу развития энергетики. Долгосрочная трансформация мирового энергетического рынка немыслима без современных технологий хранения энергии. К ним относятся аккумуляторы, которые позволяют накапливать электричество в форме химической энергии. Важнейшим условием эффективной работы аккумуляторов является наличие катализаторов, которые позволяют оптимизировать протекание необходимых химических реакций.

реклама

Пористый катализатор (красные шарики) содержит на своей поверхности плотные каталитически активные циркониевые участки ( пример - желтый круг). Такое решение позволяет ускорить химические процессы, связанные с накоплением энергии в аккумуляторных батареях. Journal Inceptivemind. Credit: HZDR/Bernd Schröder, Minghao Yu.

Сегодня катализаторы на основе платины считаются эталоном в химии аккумуляторных батарей коммерческого назначения. Однако у них есть существенный недостаток: платина встречается в земной коре крайне редко и поэтому стоит очень дорого.

В связи с этим ученые из дрезденской исследовательской лаборатории Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) разработали новый катализатор на основе циркония. Новое решение способно заменить платину и при этом преобразовать батарею в источник энергии.

Исследователи утверждают, что новый катализатор значительно повышает эффективность зарядки и разрядки аккумуляторных ячеек. Кроме того, он отличается исключительной долговечностью - после 130 часов работы тестовая батарея сохранила 92% своего первоначального заряда.

Команда исследователей занимается изучением химико-физических характеристик аккумуляторных катализаторов. Как правило, они представляют собой металлические наноструктуры зафиксированных на специальной подложке, при этом атомы металла работают как каталитически активные центры. Не последнюю роль в эффективности таких катализаторов играет размер металлических наночастиц. Как показала практика, размер металлических частиц обратно пропорционален активности катализатора. Другими словами, чем меньше размер металлических частиц, используемых в катализаторе, тем выше его каталитическая активность.

"Конечным рубежом является одноатомный катализатор: изолированные атомы металла, равномерно распределенные на подложке", - объясняет профессор Мингао Ю из Технического университета Дрездена. Ученый занимается разработкой катализаторов на основе отдельных атомов переходных металлов - таких как цирконий. (Они удерживаются в углеродной матрице соседними атомами углерода или азота, расположенными в одной плоскости).

Ученые разработали первый в мире одноатомный катализатор на основе циркония (Zr) со стабильной пентакоординированной структурой и высокой степенью загрузки одноатомных частиц Zr. Благодаря высокой активности катализатора, собранный воздушно-цинковой элемент обеспечил рекордно высокую удельную мощность среди всех воздушно-цинковых батарей на основе одноатомных катализаторов. Journal Inceptive Mind. Institute of Resource Ecology at Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)

"Однако в нашем случае над атомом металла находится атом кислорода. Он выполняет роль дополнительного координационного партнера, который взаимодействует с электронной структурой циркония", - рассказывает ученый, подчеркивая уникальную особенность, которая возможно приведет к созданию новой стратегии построения передовых одноатомных катализаторов.

В процессе работы ученые учитывали еще один фактор, связанный с миниатюризацией. Чем меньше размер частиц, тем чаше они скапливаются в небольшие кластеры. Такой эффект, в свою очередь, приводит к снижению эффективности, особенно при высоких плотностях рабочего тока. Ученым удалось избежать агломерации и создать стабильные, мелкодисперсные кластеры с высокой каталитической активностью благодаря использованию подходящего материала-носителя (подложки). Таким образом, при равномерном распределении атомов металла катализаторы способны достигать высокой активности и селективности.

"Нам удалось изолировать синтезированный материал на поверхности кварцевых сфер. Они имеют пористую структуру и благоприятствуют протеканию каталитических реакций. В ходе работы мы обнаружили выраженную устойчивость циркония к процессу агломерации, поэтому нам удалось максимально заполнить катализаторы наночастицами этого металла. В итоге мы добились рекордной удельной мощности среди всех воздушно-цинковых аккумуляторов, которые изготавливались ранее с использованием одноатомных катализаторов", - заявляет доктор Агнешка Куц из Института экологии ресурсов при Центре Гельмгольца Дрезден-Россендорф (HZDR).

Источники и ссылки: Journal Inceptive Mind, Wiley Online Library, Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf

1. (https://www.hzdr.de/db/Cms?pNid=99&pOid=67704)
2. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202209746)
3. (https://www.inceptivemind.com/novel-catalyst-boosts-zinc-air-battery-record-power-density/28816/)

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аккумулятор #аккумуляторные батареи #аккумулятор для электромобиля #плотность энергии #аккумуляторные технологии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Корейские инженеры разработали стабильную водную цинк-ионную батарею
Обзор боксов для хранения всякой мелочи - по просьбам комментаторов
Гигантская "песочная батарея" может стать недорогим способом хранения возобновляемой энергии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как ЗРК Patriot испугался дрона-камикадзе Герань-3, и почему США отказали Украине в поставках ПВО
129
Intel N95 Alder Lake-N набирает 781 балл в Geekbench
+
Почему российская нефть стоит в 2 раза дешевле марки Brent – потолок цен обрушил доходы бюджета РФ
82
В России массово горят торговые центры - эксперты подозревают умышленные поджоги
37
Через пару лет будут введены в строй новые мощности по выпуску 28-нм чипов
1
На Украину может быть поставлен высокоэффективный французский зенитный комплекс SAMP-T "Мамба"
19
В Windows 10 выявили новые проблемы с панелью задач, проводником и некоторыми приложениями
+
MSI выпустит свои варианты видеокарт AMD Radeon RX 7900 в первом квартале 2023 года
1
Процессоры и видеокарты сильно подорожают – кто виноват, и что предпримут NVIDIA, AMD и Intel
7
Subnautica, спустя 2 года, получила свое первое крупное обновление
+
Белковая броня: ученые разработали инновационный материал, способный выдерживать сверхзвуковые удары
6
Samsung стала лидером отрасли по величине капитальных затрат в прошлом году
+
Toshiba рассчитывает максимально быстро найти желающих поучаствовать в приватизации компании
1
Российские магазины начали поднимать цены на видеокарты после небольшого падения курса рубля
17
PepsiCo отчасти раскрыла реальные возможности электрических Tesla Semi по перевозке грузов
7
В отеле Берлина лопнул самый большой цилиндрический аквариум в мире
8
ASUS выпустила видеокарты ROG STRIX GeForce RTX4090 и 4080 в белом цвете
3
«Яндекс» показал концепт обновленных городских карт
+
Кому нужны скоростные SSD PCIe 4.0, и стоит ли в 2022 году покупать жёсткие диски для фильмов и игр
1
Razer и HyperX - "бледные поганки" по сравнению с Dareu
9

Популярные статьи

В чем нас обманывают США, решив передать Украине ЗРК "MIM-104"
30
Пользователи массово уходят с Windows 10 — разбираемся, не пора ли переходить на Windows 11
76
Чем воюет армия РФ в СВО, и можно ли назвать основную часть оружия и техники современной
20
Истребитель KF-21 выводит Южную Корею в лидеры экспортёров оружия
9
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
289
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Декабрь)
12
Ракета Patriot стоит в 100 раз больше БПЛА типа Герань - разбираемся в поставках ЗРК на Украину
15
Diablo IV - русским и белорусам вход запрещён
24
Приедет ли в Россию новое компьютерное железо, и что будет с ценами – прогноз на 2023 год
20
Может ли Россия победить США и Европу в экономической войне, и стоит ли ждать помощи от союзников
119

Сейчас обсуждают

peppery
23:09
Хуяктика, обе технологии - мыло. Запишись к окулисту, молодой ты наш друг.
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
Эовейн Триада
23:02
Ну играю в Ведьмак. Там FSR2 мыло, а DLSS какая была картинка, так и осталась. У меня практика, у вас домыслы, а сам не видел. Ведьмак на торренте кстати, скачай и глянь это.
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
peppery
23:02
Fsr 2+ = dlss. И оба и близко не равны нативно режиму, пубертатный ты наш друг.
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
Vorvort
23:00
В одном посте столько лжи, что надо целую статью - опровержение делать. 😂 Отвечу пока про Radeon VII, карта у меня на руках. На старте, в 2019, 2020 она сливалась 1080 Ти, 2080 (конкурент по мнению A...
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
IceFireW
23:00
У нас то когда чего нибудь построят, а то все в других странах. Может нужно уже перейти от строительства плитки на дорогах, которая зимой взбухает к чему нибудь нужному.
Россия построит в Венесуэле наземную станцию спутниковой навигации ГЛОНАСС
fifa2018
23:00
А насчёт сети, это Вы зря меня упрекаете. Я ещё в 2012 году в ТВТ, потом в 2014 работал (когда ТВТ купила МТС), в Казанском отделении МТС по подключении домашнего ЦТВ и Интернета работал. Мы по ТВ каб...
Пользователи массово уходят с Windows 10 — разбираемся, не пора ли переходить на Windows 11
ахахаxа
22:59
жирик умный мужик был
Razer и HyperX - "бледные поганки" по сравнению с Dareu
Эовейн Триада
22:59
Ну так сам посмотри ВЖИВУЮ у кого угодно с 2000-3000-4000 линейкой карт. Или видео смотри не фанатов, а 4К чёткое, но идеальных видео мало, поэтому и заблуждения идут. Опять же надо современные реали...
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
32Влад32
22:57
Неизвестные люди с покрышками. Напоминает майдан.
Вслед за Соловьёвым своей итальянской виллы и въезда в Евросоюз лишится Никита Михалков
Александр Звягинцев
22:56
Да я много всяких слов слышал, не только Катюша. Ну да, немцы за ними охотились, а наши их скрывали. Но они принимали участия в боевых действиях или нет?
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем