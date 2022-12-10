НАСА потеряло связь со спутником, находящимся на околоземной орбите вот уже три года.
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Спутник Ionospheric Connection Explorer (ICON) космического агентства уже вторую неделю не выходит на связь с наземными диспетчерами и сейчас движется по орбите вокруг Земли практически без контроля. В NASA опасаются, что причиной этого мог стать системный сбой и как следствие - полная потеря контакта со спутником.
ICON - спутник для изучения атмосферы, который работал сверх запланированного срока службы, прежде чем потерял связь 25 ноября, сообщает НАСА в своем блоге.
Возможно, на спутнике НАСА ICON произошел "системный сбой".
В НАСА пока не выяснили, почему ICON потерял связь с наземными станциями. В своем блоге космическое агентство сообщило, что спутник оснащен встроенным таймером потери управления, который перезагрузит ICON, если контакт будет потерян в течение восьми дней. К сожалению, перезагрузка не сработала, так как наземная команда не смогла восстановить связь 5 декабря после того, как истекли первые восемь дней.
Несмотря на потерю связи с ICON, космическое агентство использовало сеть наблюдения за космосом Министерства обороны США, чтобы убедиться, что спутник все еще находится на орбите Земли.
" В настоящее время команда миссии ICON работает над устранением неполадок и установила, что причиной потери связи могут быть проблемы в подсистемах авионики или радиочастотной связи", - говорится в сообщении НАСА. "В настоящее время команда не может определить степень повреждения космического аппарата, но отсутствие сигнала нисходящей связи свидетельствует о сбое в системе".
Специалисты НАСА "все еще пытаются установить связь".
ICON стартовал на борту самолета-носителя Stargazer L-1011 в октябре 2019 года. Миссия стоимостью 252 миллиона долларов первоначально планировалась к запуску в июне 2017 году, но была отложена из-за проблем, связанных с ракетой-носителем Pegasus XL и в тоге, была развернута на борту самолета-носителя Stargazer L-1011.
Космический аппарат находится на высоте около 360 миль (580 километров) над Землей и предназначен для наблюдения за верхними слоями земной атмосферы, а также за воздействием космической погоды на погоду и климат Земли. Он оснащен четырьмя приборами, способными измерять характеристики ионосферы и получать ультрафиолетовые изображения верхних слоев атмосферы. Исследование ионосферы позволит ученым оптимизировать работу спутниковой связи и глубже изучить природу аврор и геомагнитных бурь.
Первоначально миссия ICON была рассчитана на два года, но с декабря 2021 года она работает по продленной программе. Это не редкость, когда миссии НАСА выходят за рамки первоначальных прогнозов. Например, вертолет Ingenuity Mars космического агентства недавно совершил 35-й полет на Марсе. Изначально предполагалось, что он совершит всего пять полетов.
NASA сообщило, что "команда в настоящее время все еще работает над установлением связи" с ICON, но, судя по всему, время этого спутника космической погоды уже истекло.
Источники и ссылки: NASA, Journal Interesting Engineering, Wikipedia
1. (https://en.wikipedia.org/wiki/Ionospheric_Connection_Explorer)
2. (https://blogs.nasa.gov/icon/2022/12/07/icon-mission-out-of-contact/)
3. (https://interestingengineering.com/science/nasa-loses-contact-with-icon-satellite)