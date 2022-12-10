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NASA потеряло связь со спутником ICON стоимостью $252 млн
Космический аппарат Ionospheric Connection Explorer вот уже вторую неделю не выходит на связь. В NASA опасаются полного отказа системы
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НАСА потеряло связь со спутником, находящимся на околоземной орбите вот уже три года.

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Спутник Ionospheric Connection Explorer (ICON) космического агентства уже вторую неделю не выходит на связь с наземными диспетчерами и сейчас движется по орбите вокруг Земли практически без контроля. В NASA опасаются, что причиной этого мог стать системный сбой и как следствие - полная потеря контакта со спутником.

NASA's Ionospheric Connection Explorer (ICON). NASA

ICON - спутник для изучения атмосферы, который работал сверх запланированного срока службы, прежде чем потерял связь 25 ноября, сообщает НАСА в своем блоге.

Возможно, на спутнике НАСА ICON произошел "системный сбой".

В НАСА пока не выяснили, почему ICON потерял связь с наземными станциями. В своем блоге космическое агентство сообщило, что спутник оснащен встроенным таймером потери управления, который перезагрузит ICON, если контакт будет потерян в течение восьми дней. К сожалению, перезагрузка не сработала, так как наземная команда не смогла восстановить связь 5 декабря после того, как истекли первые восемь дней.

Несмотря на потерю связи с ICON, космическое агентство использовало сеть наблюдения за космосом Министерства обороны США, чтобы убедиться, что спутник все еще находится на орбите Земли.

" В настоящее время команда миссии ICON работает над устранением неполадок и установила, что причиной потери связи могут быть проблемы в подсистемах авионики или радиочастотной связи", - говорится в сообщении НАСА. "В настоящее время команда не может определить степень повреждения космического аппарата, но отсутствие сигнала нисходящей связи свидетельствует о сбое в системе".

The Ionospheric Communications Explorer, or ICON, a two-year mission has allowed scientists to take a fresh look at the boundary between our atmosphere and space, the place where planetary and cosmic weather meet. NASA.

Специалисты НАСА "все еще пытаются установить связь".

ICON стартовал на борту самолета-носителя Stargazer L-1011 в октябре 2019 года. Миссия стоимостью 252 миллиона долларов первоначально планировалась к запуску в июне 2017 году, но была отложена из-за проблем, связанных с ракетой-носителем Pegasus XL и в тоге, была развернута на борту самолета-носителя Stargazer L-1011.

Космический аппарат находится на высоте около 360 миль (580 километров) над Землей и предназначен для наблюдения за верхними слоями земной атмосферы, а также за воздействием космической погоды на погоду и климат Земли. Он оснащен четырьмя приборами, способными измерять характеристики ионосферы и получать ультрафиолетовые изображения верхних слоев атмосферы. Исследование ионосферы позволит ученым оптимизировать работу спутниковой связи и глубже изучить природу аврор и геомагнитных бурь.

Первоначально миссия ICON была рассчитана на два года, но с декабря 2021 года она работает по продленной программе. Это не редкость, когда миссии НАСА выходят за рамки первоначальных прогнозов. Например, вертолет Ingenuity Mars космического агентства недавно совершил 35-й полет на Марсе. Изначально предполагалось, что он совершит всего пять полетов.

NASA сообщило, что "команда в настоящее время все еще работает над установлением связи" с ICON, но, судя по всему, время этого спутника космической погоды уже истекло.

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Источники и ссылки: NASA, Journal Interesting Engineering, Wikipedia
1. (https://en.wikipedia.org/wiki/Ionospheric_Connection_Explorer)
2. (https://blogs.nasa.gov/icon/2022/12/07/icon-mission-out-of-contact/)
3. (https://interestingengineering.com/science/nasa-loses-contact-with-icon-satellite)

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