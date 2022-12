Army Recognition: Модифицированные беспилотники Ту-141, запущенные с территории Украины, нанесли удар по базам российских ВВС

Американский военно-аналитический журнал Army Recognition Magazine утверждает, что удар по базам российских ВКС нанесли модифицированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж" запущенные с территории Украины.

реклама

Согласно информации, опубликованной Министерством обороны России, базы российских ВВС, атакованные 5 декабря 2022 года, могли пострадать от авиаудара вследствие использования старого модифицированного разведывательного беспилотника советского производства Ту-141. Предполагается, что БПЛА оснащенные взрывающимся боевыми частями были запущены с территории Украины. Украинское правительство пока не подтвердило, что удары были нанесены ВСУ.

Российская авиабаза Дягилево могла быть атакована модифицированными беспилотниками Ту-141, запущенными с территории Украины и оснащенными взрывной боеголовкой. (Источник изображения - Википедия)

5 декабря 2022 года Минобороны Российской Федерации объявило, что две военные авиабазы были атакованы неопознанными летательными аппаратами. Один из взрывов произошел на авиабазе Энгельс-1 в Саратовской области, другой - в Дягилево в Рязанской области - обе в сотнях километров от границы России и Украины. Во вторник, 6 декабря 2022 года, еще одна российская военно-воздушная база была атакована в Курске на юго-западе России, также недалеко от границы с Украиной.

На данных базах российских ВВС базируются бомбардировщики Ту-22М, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые используются, в том числе и для нанесения ударов по укрепрайонам и военной технике ВСУ.

Министерство обороны России подтвердило, что в результате атак беспилотников на авиабазы в Рязани и Энгельсе погибли три человека, еще четверо получили ранения. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса. Следует отметить, что данные авиабазы расположены более чем в 450 км от границы с Украиной.

Израильская компания ImageSat International опубликовала спутниковые снимки, на которых видны вероятные повреждения бомбардировщика Ту-22М после атаки на авиабазу Дягилево в России.

Ссылаясь на анонимные источники портал Army Recognition сообщает, две российские авиабазы были атакованы беспилотниками, запущенными с украинской территории при содействии спецназа НАТО, который помогал ВСУ направлять беспилотники на цели.

ImageSat International, an Israeli satellite imagery company, published images showing the aftermath of an explosion at the Dyagilevo air base in Russia, December 5, 2022.

Официальные лица из Министерства обороны России заявили, что оружие, запущенное Украиной, было советскими реактивными беспилотниками. По сообщениям, это были Ту-141 "Стриж" - многоразовые советские оперативно-тактические разведывательные беспилотные летательные аппараты разработанные ОКБ имени Туполева. До специальной военной операции на Украине последний раз они использовались в 1980-х годах, когда советские военно-воздушные силы выполняли операции по фоторазведке.

Ту-141 - советский разведывательный беспилотник, состоял на вооружении ВВС Советского Союза с 1979 по 1989 год. Информация о фактах применения Киевом БПЛА Ту-141 появлялась и ранее. В начале марта хорватские средства массовой информации предположили, что беспилотник, запущенный с территории Украины и разбившийся в Загребе, был Ту-141 "Стриж" советского производства. 29 июня губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в своем блоге фотографии обломков сбитого беспилотника - "украинского Стрижа". В связи с этим можно сделать вывод, что украинцы, разумеется, не без помощи специалистов НАТО, могли модифицировать беспилотник для использования его в качестве малозаметного боеприпаса.

Что касается технических характеристик, Ту-141 имеет длину 14,33 м и размах крыла 3,875 м. Он оснащен двигателем 1 ТРД КР-17А (ОКБ Сорокина-Гаврилова) и способен летать с максимальной скоростью 1110 километров в час, при этом его максимальная дальность полета составляет 1000 километров.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Источники: RBC, Journal Army Recognition Magazine

1. (https://www.rbc.ru/politics/05/12/2022/638e20f19a7947f8ab62c501)

2. (https://www.rbc.ru/politics/06/12/2022/638ec5ae9a79471d4d7da005)

3. (https://rtvi.com/news/dalnost-poleta-ukrainskih-bespilotnikov-mogut-li-oni-porazit-moskvu/)

4. (https://www.armyrecognition.com/ukraine_russia_conflict_war_2022/analysis_modified_tu-141_drones_launched_from_ukraine_strike_russian_air_force_bases.html)