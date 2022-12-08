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Госдеп США одобрил продажу Польше 116 танков M1A1 Abrams
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Польше танков Abrams и оборудования к ним на сумму 3,75 миллиарда долларов.
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Согласно информации, опубликованной Министерством обороны США (Department of Defense - DoD) 6 декабря 2022 года, госдепартамент США одобрил предложение о возможной продаже правительству Польши 116 основных боевых танков M1A1 Abrams и сопутствующего оборудования на сумму 3,75 миллиарда долларов США.

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M1A1 Abrams - это модернизированная версия основного боевого танкаM1 Abrams американского производства. Первый серийный образец был готов в августе 1985 год. Танк производился до середины 1993 года.

Правительство Польши обратилось с просьбой о закупке ста шестнадцати (116) основных боевых танков M1A1 Abrams; двенадцати (12) боевых ремонтно-эвакуационных машин M88A2 типа HERCULES; восьми (8) тяжелых штурмовых мостов M1110; шести (6) командно-штабных машин M577A3; двадцати шести (26)  многоцелевых высокомобильных бронемашин M1152A1 (HMMWV); двадцати шести (26) легких тактических машин M1279A1 (JLTV); ста шестнадцати (116) пулеметов M2 50 калибра; двести тридцать два (232) пулемета M240 калибра 7,62 мм и шесть (6) газотурбинных двигателей AGT1500.

U.S. Marines fire the M1A1 Abrams main gun during an exercise at Camp Lejeune. (Image source - United States Marines)

Программа США  Foreign Military Sale  для Польши также включают тридцать тысяч девятьсот двадцать восемь (30 928) 120-мм патронов M865 Target Practice, Cone Stabilized, Discarding Sabot - Tracer (TPCSDS-T); двадцать тысяч восемьсот двадцать три (20 823) 120-мм патрона M1002 Target Practice Multipurpose Tracer (TPMP-T); шестьдесят тысяч (60 000) 120-мм патронов M829A4 Armor Piercing, Fin Stabilized, Discarding Sabot-Tracer (APFSDS-T); две тысячи (2 000) 120-мм патронов M829A3 Armor Piercing, Fin Stabilized, Discarding Sabot-Tracer (APFSDS-T); пятьдесят тысяч (50 000) 120-мм патронов M829A2 Armor Piercing, Fin Stabilized, Discarding Sabot-Tracer (APFSDS-T); десять тысяч (10 000) 120-мм противотанковых патронов M830A1 High Explosive Anti-Tank (HEAT) TP-T; шестьдесят тысяч (60 000) 120-мм патронов M908 High Explosive Obstacle Reduction-Tracer (HE-OR-T); и семьдесят тысяч (70 000) 120-мм патронов M1147 High Explosive Advanced Multipurpose Round.

Транспортно-десантная тактическая машина M 1152 M1152A1

По сообщению издания Army Recognition от 17 июля 2022 года, министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о покупке у США 116 подержанных основных боевых танков M1 Abrams.

В 2020 году было объявлено, что Корпус морской пехоты США собирается вывести из боевого состава все свои танки, что составляет примерно 200 основных боевых машин M1A1 Abrams. Эти машины могут быть доставлены в Польшу по договору купли-продажи. Единственная проблема заключается в том, что эти танки относятся к модели M1A1 и не обладают такой же огневой мощью и мобильностью, как версия SEP V3. Abrams M1A1 - это модернизированная версия Abrams M1, поступившая на вооружение вооруженных сил США в 1991 году. Всего было построено 4796 танков M1A1 для армии США и 221 для морской пехоты Соединенных Штатов.

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Основное вооружение M1A1 Abrams состоит из 120-мм гладкоствольной пушки M256, разработанной немецкой компанией Rheinmetall Waffe Munition GmbH. Второе оружие представляет собой 7,62-мм коаксиальный пулемет, установленный справа от основного орудия. Аналогичное вооружение имеется и на левой стороне башни. Командирский люк оборудован стандартным 12,7-мм (0,50) пулеметом Browning M2 HB, который может подниматься на угол от -10 до +65° и поворачиваться на 360°.

M88A2 HERCULES (Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift and Evacuation System) - улучшенная версия тяжелой бронированной ремонтно-эвакуационной машины M-88 и M88A1

M1A1 Abrams оснащен газотурбинным двигателем Honeywell AGT 1500, соединенным с автоматической коробкой передач Allison X-1100-3B с 4 передачами вперед и 2 назад. Он способен развивать максимальную скорость около 68 километров в час, при этом максимальный запас хода составляет 426 километров.

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Источники и ссылки: Journal Army Recognition
1.(https://www.armyrecognition.com/defense_news_december_2022_global_security_army_industry/us_ approves_the_sale_to_poland_of_116_m1a1_abrams_main_batle_tanks.html)
2. (https://www.armyrecognition.com/united_states_army_heavy_armoured_vehicles_tank_uk/m1a1_abrams_ main_battle_tank_technical_data_pictures_video.html)

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