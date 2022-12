Согласно прогнозам, последствия солнечной активности достигнут атмосферы Земли 8 декабря

Земля вот-вот столкнется с очередной серией солнечных вспышек, которые, по оценкам экспертов, достигнут нашей атмосферы к 8 декабря. После относительно спокойного периода солнечной активности нас ожидают бурные солнечные ветра и относительно небольшие геомагнитные бури. Ожидаемая интенсивность геомагнитного шторма классифицируется как G1.

This is an image of a solar filament stretching across the lower half of the Sun, Solar Dynamics Observatory, SDO took on 10 February 2015.

Снимки Солнца, сделанные 4 декабря астрофотографом Эдуардо Шабергером Пупо, обнаружили пять крупных солнечных пятен и два филамента, направленных к Земле. "На юго-восточном лимбе мы видим обширный протуберанец, такой же в южном полушарии, при этом внутри диска просматривается активная область AR3153, которая содержит крупные солнечные пятна", - рассказал Пупо в интервью порталу Space Weather

По данным Nasa, солнечная вспышка — это "интенсивный всплеск радиации, вызванный выбросом магнитной энергии, ассоциируемой с солнечными пятнами". Это крупнейшее взрывное событие нашей Солнечной системы. "Они выглядят как яркие области на поверхности Солнца и могут наблюдаться от нескольких минут до нескольких часов".

Все ли солнечные вспышки достигают нашей планеты?

Вспышки на солнечной поверхности достигают Земли только в том случае, если они возникают на стороне Солнца, обращенной к Земле. В силу того, что солнечные вспышки представляют собой поток фотонов, их видимая активность может привести к прямому воздействию.

Причиной таких вспышек могут быть солнечные пятна, "которые представляют собой темные области на солнечной поверхности. Они обладают сильными магнитными полями, которые постоянно перемещаются". Если такие поля начинают быстро рассеивать накопленную энергию, происходит формирование солнечных вспышек или корональных выбросов массы (КВМ). Для справки, "солнечное пятно среднего размера примерно равно площади Земли".

Известно, что Солнце имеет так называемые 11-летние циклы, во время которых его полюса переворачиваются, вызывая сильное движение материала внутри звезды. Следуя таким циклам среднее количество солнечных пятен то увеличивается, то уменьшается".

"На юго-восточном лимбе мы видим не очень яркий, но очень крупный протуберанец. В южном полушарии, но уже в пределах солнечного диска, наблюдается активная область AR3153, содержащая крупные солнечные пятна, а также очень вытянутый филамент, представляющий собой диагональную линию. Помимо некоторых любопытных нитей, в северном полушарии видны три активные области, содержащие сразу несколько солнечных пятен". Eduardo Schaberger Poupea.

Последствия таких событий

В результате повышенной солнечной активности атмосфере Земли могут возникать электрические токи, способные "нарушить работу электросетей и вызвать коррозию нефте- и газопроводов." Геомагнитные бури, вызывающие изменения ионосферы, "создают помехи для высокочастотной радиосвязи и навигации в системе глобального позиционирования (GPS)".

Известно, что солнечные бури длятся от нескольких минут до нескольких часов, но "последствия геомагнитных бурь могут сохраняться в магнитосфере и атмосфере Земли от нескольких дней до нескольких недель".

