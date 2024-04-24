Но и без магнитных бурь нашу планету "колбасит" и трясет

Любители и профессиональные астрономы обнаружили на нашем светиле исключительно редкое явление – так называемый квадромегавзрыв. Об извержении солнечной материи ночью 23 апреля сообщили на Spaceweather.com.

Ученые портала и работники NASA зафиксировали, наблюдая в телескопы, солнечные пятна и магнитную «магистраль», похожую на вытянутую нить плазменного характера. Последняя в качестве прослойки соединяла три солнечных пятна. Эти объекты с разницей в несколько минут сдетонировали, хотя располагались друг от друга в сотнях тысячах километров.

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В описании говорится, что это есть ничто иное, как симпатические солнечные вспышки. Всё по причине того, что эти объекты воздействуют друг на друга линиями магнитной направленности. Проще говоря, когда одно из таких полей разрывает изнутри, всё то же самое начинает происходить с другими связанными полями, напоминая цепную реакцию. Но что отличает подобный взрыв от подобных, так это то, что взорвалась как обычно не пара, а целая группа из четырех солнечных «облаков». Тем самым образовав большую по размерам «платформу» солнечной поверхности.

И как предполагают ученые, очень скоро на Землю плотным валом обрушится магнитная буря.