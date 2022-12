11 декабря капсула Orion должна приводнится в водах Тихого океана

Корабль NASA Orion возвращается домой после того, как совершил самый продолжительный запуск двигателя, в результате которого капсула обогнула темную сторону Луны и пролетела в 128 км над лунной поверхностью. Это самый близкий пролет миссии Artemis I.

Orion is currently moving towards Earth, which can be seen ringing in the blackness of space

Капсула потеряла связь с наземной командой "Артемиды" на 31 минуту и выполнила второй запуск двигателя, длившийся 207 секунд.

Все это время наземная команда Artemis затаив дыхание терпеливо ждала, надеясь, что в 11:43 включится двигатель и отработает запланированные три минуты и 27 секунд.

В 12:14 по восточному времени Orion вышел на связь с командой, подтвердив, что запуск состоялся в соответствии с графиком. В настоящий момент корабль выходит на возвратную траекторию и направляется к Земле.

Orion made world history immediately after its launch on 16 November, capturing an astonishing image of the Earth as a 'blue marble' nine hours after the start of its legendary journey.

"Orion не прощается с Луной, а говорит до свидания", - утверждает сообщение NASA, намекая на то, что капсула отправится в такое же путешествие во время пилотируемой миссии "Артемида II".

Американское космическое агентство планирует провести еще один прямой эфир в 17:00 по восточному времени, чтобы обсудить результаты возвращения капсулы на Землю и развертывание средств эвакуации в море перед спуском "Ориона" на воду.

В минувший четверг космический корабль сделал первые шаги по возвращению на Землю, покинув ретроградную орбиту. Двигатель был запущен в 16:45 по восточному времени и проработал около двух минут.

Orion flew the closest distance to the Moon. During the Artemis I mission, the vehicle passed 128 kilometres above the lunar surface.

Космический аппарат прибыл к Луне 21 ноября, преодолев за пять дней расстояние около 370 тысяч километров. Капсула пролетела над местами посадки кораблей Apollo 11, 12 и 14, приблизившись к лунной поверхности на расстояние 128 км. Аппарат пролетел намного больше, чем любой космический корабль, когда-либо сконструированный для полетов людей, - примерно на 64 тысяч километров за ретроградную сторону Луны.

Orion вошел в историю вскоре после запуска 16 ноября, сделав потрясающий снимок Земли в виде "голубого мрамора" спустя всего девять часов после начала своего эпического путешествия.

Orion hurtled towards the surface of the Moon before making its longest engine start ever. It lasted a total of 207 seconds

Orion будет находиться в космосе дольше всех кораблей без стыковки с космической станцией и вернется домой быстрее, чем какой-либо другой корабль, запущенный до него.

Прежде чем опуститься на воду капсула должна будет выдержать огромную температуру в 2760 градусов Цельсия, так как будет двигаться со скоростью почти 40 000 километров в час.

Цель программы Artemis I - показать, что ракета SLS и капсула Orion готовы перевозить астронавтов для программы Artemis II и, в конечном итоге, для миссии Artemis III по возвращению людей на Луну. Это будет первый раз, когда люди ступят на Луну с 1972 года. В будущем на Луне планируется построить постоянный форпост для исследования глубокого космоса и путешествия на Марс и другие планеты.

The engine ignition caused the ship to fly around the retrograde dark side of the Moon. The photo shows Orion before its approach to the Moon.

В ходе подготовки к возвращению "Ориона" на Землю специалисты программы НАСА Exploration Ground Systems Program и ВМС США успешно завершили последний тренировочный день. Процесс извлечения капсулы был отработан на макете корабля с помощью водолазов и маломерных судов.

