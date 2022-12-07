Корабль NASA Orion возвращается домой после того, как совершил самый продолжительный запуск двигателя, в результате которого капсула обогнула темную сторону Луны и пролетела в 128 км над лунной поверхностью. Это самый близкий пролет миссии Artemis I.
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Капсула потеряла связь с наземной командой "Артемиды" на 31 минуту и выполнила второй запуск двигателя, длившийся 207 секунд.
Все это время наземная команда Artemis затаив дыхание терпеливо ждала, надеясь, что в 11:43 включится двигатель и отработает запланированные три минуты и 27 секунд.
В 12:14 по восточному времени Orion вышел на связь с командой, подтвердив, что запуск состоялся в соответствии с графиком. В настоящий момент корабль выходит на возвратную траекторию и направляется к Земле.
"Orion не прощается с Луной, а говорит до свидания", - утверждает сообщение NASA, намекая на то, что капсула отправится в такое же путешествие во время пилотируемой миссии "Артемида II".
Американское космическое агентство планирует провести еще один прямой эфир в 17:00 по восточному времени, чтобы обсудить результаты возвращения капсулы на Землю и развертывание средств эвакуации в море перед спуском "Ориона" на воду.
В минувший четверг космический корабль сделал первые шаги по возвращению на Землю, покинув ретроградную орбиту. Двигатель был запущен в 16:45 по восточному времени и проработал около двух минут.
Космический аппарат прибыл к Луне 21 ноября, преодолев за пять дней расстояние около 370 тысяч километров. Капсула пролетела над местами посадки кораблей Apollo 11, 12 и 14, приблизившись к лунной поверхности на расстояние 128 км. Аппарат пролетел намного больше, чем любой космический корабль, когда-либо сконструированный для полетов людей, - примерно на 64 тысяч километров за ретроградную сторону Луны.
Orion вошел в историю вскоре после запуска 16 ноября, сделав потрясающий снимок Земли в виде "голубого мрамора" спустя всего девять часов после начала своего эпического путешествия.
Orion будет находиться в космосе дольше всех кораблей без стыковки с космической станцией и вернется домой быстрее, чем какой-либо другой корабль, запущенный до него.
Прежде чем опуститься на воду капсула должна будет выдержать огромную температуру в 2760 градусов Цельсия, так как будет двигаться со скоростью почти 40 000 километров в час.
Цель программы Artemis I - показать, что ракета SLS и капсула Orion готовы перевозить астронавтов для программы Artemis II и, в конечном итоге, для миссии Artemis III по возвращению людей на Луну. Это будет первый раз, когда люди ступят на Луну с 1972 года. В будущем на Луне планируется построить постоянный форпост для исследования глубокого космоса и путешествия на Марс и другие планеты.
В ходе подготовки к возвращению "Ориона" на Землю специалисты программы НАСА Exploration Ground Systems Program и ВМС США успешно завершили последний тренировочный день. Процесс извлечения капсулы был отработан на макете корабля с помощью водолазов и маломерных судов.
Источники и ссылки: Journal Dailymail, National Aeronautics and Space Administration.
1. (https://www.nasa.gov/image-feature/orion-approaches-moon-before-return-flyby)
2. (https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11503961/NASAs-Orion-make-closest-approach-moon-today.html)