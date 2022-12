Власти Нигерии заявили, что иностранное оружие, переданное Западом украинскому правительству, начало распространяться в западноафриканском регионе

Оружие, поставляемое Украине западными странами, "начинает поступать" в регион бассейна озера Чад. Об этом заявил президент Нигерии Мухаммаду Бухари.

Выступая во вторник в Абудже перед главами соседних государств, входящих в Комиссию по бассейну озера Чад, Бухари заявил: "К сожалению, ситуация в Сахеле и военный конфликт на Украине служат основными источниками оружия и боевиков, пополняющих ряды террористов региона".

Бухари призвал своих коллег расширить сотрудничество в вопросах безопасности, чтобы противостоять проблеме контрабанды оружия.

Вместе с лидерами Бенина, Чада, Нигера и Центральноафриканской Республики нигерийский президент согласился усилить военную координацию в борьбе с террористическими организациями "Боко Харам" и ИГИЛ, которые по всей видимости получают оружие из Украины.

В прошлом месяце финская полиция заявила, что часть оружия, поставляемого на Украину в "огромных количествах", попала в Финляндию, где сейчас действуют "три крупнейшие банды байкеров", включая Bandidos MC, которая "имеет филиал в каждом крупном городе Украины".

В августе один из американских новостных каналов обнародовал факты о том, что огромное количество оружия, отправляемого на Украину, практически невозможно отследить. "Только 30 процентов оружия достигает конечного пункта назначения", - говорится в твите, который позже был удален после того, как его атаковало полчище интернет-троллей.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оружие, поставляемое Западом на Украину, попадает на черный рынок и распространяется по странам Западной Азии. Глава российского МИДа Сергей Лавров обратил внимание на то, что ракеты Stingers и Javelin, поставленные Западом Киеву, продаются со скидкой на черном рынке и уже появились в Албании и Косово.

Только за последние несколько месяцев Украина получила от США и их союзников, включая Великобританию и страны НАТО, системы вооружения на десятки миллиардов долларов.





