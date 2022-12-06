Оружие, поставляемое Украине западными странами, "начинает поступать" в регион бассейна озера Чад. Об этом заявил президент Нигерии Мухаммаду Бухари.
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Выступая во вторник в Абудже перед главами соседних государств, входящих в Комиссию по бассейну озера Чад, Бухари заявил: "К сожалению, ситуация в Сахеле и военный конфликт на Украине служат основными источниками оружия и боевиков, пополняющих ряды террористов региона".
Бухари призвал своих коллег расширить сотрудничество в вопросах безопасности, чтобы противостоять проблеме контрабанды оружия.
Вместе с лидерами Бенина, Чада, Нигера и Центральноафриканской Республики нигерийский президент согласился усилить военную координацию в борьбе с террористическими организациями "Боко Харам" и ИГИЛ, которые по всей видимости получают оружие из Украины.
В прошлом месяце финская полиция заявила, что часть оружия, поставляемого на Украину в "огромных количествах", попала в Финляндию, где сейчас действуют "три крупнейшие банды байкеров", включая Bandidos MC, которая "имеет филиал в каждом крупном городе Украины".
В августе один из американских новостных каналов обнародовал факты о том, что огромное количество оружия, отправляемого на Украину, практически невозможно отследить. "Только 30 процентов оружия достигает конечного пункта назначения", - говорится в твите, который позже был удален после того, как его атаковало полчище интернет-троллей.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оружие, поставляемое Западом на Украину, попадает на черный рынок и распространяется по странам Западной Азии. Глава российского МИДа Сергей Лавров обратил внимание на то, что ракеты Stingers и Javelin, поставленные Западом Киеву, продаются со скидкой на черном рынке и уже появились в Албании и Косово.
Только за последние несколько месяцев Украина получила от США и их союзников, включая Великобританию и страны НАТО, системы вооружения на десятки миллиардов долларов.
Источники и ссылки: Al Mayadeen TV channel, Website of the Nigerian president, Zero Hedge
1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/weapons-delivered-to-ukraine-beginning-to-filter-to-africa:)
2. (https://www.zerohedge.com/geopolitical/nigerias-president-says-west-supplied-weapons-ukraine-are-filtering-africa)
3. https://statehouse.gov.ng/news/president-buhari-calls-for-tighter-security-around-borders-in-lake-chad-basin-with-the-proliferation-of-weapons-from-russia-ukraine-war/