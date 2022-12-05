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P900: De Tomaso представил первый в мире углеродно-нейтральный гиперкар на синтетическом топливе
Автомобиль имеет сухую массу 900 кг и мощность 900 л.с. (662 кВт).
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Итальянский бренд De Tomaso выпустил P900 - гиперкар с двигателем V12. Автомобиль предназначенный только для трека, имеет 900 кг сухой массы и мощность 900 лошадиных сил (662 кВт). Об этом анонсе в минувшую среду сообщило издательство CarExpert.De Tomaso P900. De Tomaso/Instagram

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Всего автопроизводитель выпустит 18 экземпляров таких "злобных" машин по всему миру по цене в 3 миллиона долларов США за штуку. Это позволит водителям быть уверенными в том, что у них действительно уникальное транспортное средство. Каждый суперкар будет дополнительно модифицирован по желанию заказчика. 

"В De Tomaso мы обращаем огромное внимание на опыт вождения, и большую часть этой сложной матрицы можно отнести к звукам и вибрациям, по сути, к восприятию двигателя с естественным выхлопом, работающего на полную мощность", - сказал генеральный директор Норман Чой в своем пресс-релизе.  

The P900 from the front. De Tomaso/Instagram

De Tomaso - итало-американская компания по производству суперкаров, была основана в 1959 году гонщиком Алехандро де Томазо. По слухам, Элвис Пресли когда-то владел одним из самых знаменитых автомобилей DeTomaso, Pantera, но был настолько разочарован его неполадками, что расстрелял его из ружья. 

Ожидается, что новая модель будет гораздо надежнее. На автомобиле установлен 6,2-литровый V12 с естественной аспирацией. Мотор способен работать на синтетическом топливе и развивать крутящий момент до 12 300 об/мин. De Tomaso утверждает, что это будет "первый в мире углеродно-нейтральный V12".

The P900 from the back. De Tomaso/Instagram

"Этот шаг в сторону синтетических видов топлива символизирует нашу приверженность стремлению к будущему мобильности с нулевым уровнем выбросов без ущерба для важнейшего элемента, которым мы все так дорожим, - души и симфонии двигателя", - добавил Чой.

P900 - заднеприводный автомобиль с секвентальной коробкой передач, полностью углепластиковым кузовом и ходовой частью. Пока De Tomaso не раскрывает полную информацию о технических характеристиках автомобиля. Более того, компания заявила, что эти данные будут доступны только избранному кругу людей, включая потенциальных владельцев. 

The P900 from the top. De Tomaso/Instagram

Начало продаж ожидается во II квартале следующего года

Запуск P900 состоится во втором квартале следующего года в различных автосалонах, а разработка силового агрегата будет продолжаться до конца 2024 года.

 Клиентам, которые не готовы ждать так долго и хотят забрать свою машину прямо сейчас, будет предоставлен промежуточный вариант силового привода в виде "двигателя V10, разработанного для Формулы-1, который поставляется компанией Judd Power с индивидуальными компонентами, разработанными Capricorn".

The P900 driving away. De Tomaso/Instagram

De Tomaso утверждает, что P900 уже прошел испытания в аэродинамической трубе Формулы-1. Дизайн гиперкара проектировали Джовин Вонг и Якуб Йодловски - команда, создавшая знаменитую двухместную модель De Tomaso P72. 

 "Наша команда дизайнеров потратила огромное количество времени на то, чтобы переработать визуальные линии P72, сделав его более ориентированным на производительность", сообщил ведущий дизайнер автомобиля Вонг. 

 "В результате, мы получили автомобиль, агрессивный по своей природе, но в то же время романтичный, вызывающий эмоции прототипов Ле-Мана 60-70-х годов, сохранив при этом уникальный и неповторимый язык дизайна".

Источники и ссылки: CarExpert, Journal Interesting Engineering, Instagram.

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1. (https://interestingengineering.com/innovation/de-tomaso-unveils-hypercar)
2. (https://www.carexpert.com.au/car-news/de-tomaso-p900-v12-hypercar-revealed)
3. (https://www.instagram.com/detomaso_official/)

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#гиперкар #de tomaso #p900 #синтетическое топливо
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