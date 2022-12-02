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В Швейцарии зимой запретят эксплуатацию электромобилей, Германии приготовиться
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Власти Швейцарии уже этой зимой планируют ввести ограничение на эксплуатацию автомобилей с электроприводом. Такое решение обусловлено необходимостью кардинально ограничить энергопотребление на территории государства. Об этом сообщает немецкий портал Focus.de со ссылкой на источник.

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Швейцария очень обеспокоена отключением электричества зимой и готовит жесткие меры экономии на случай нехватки электроэнергии. К ним относятся запреты на вождение электромобилей. В Германии тоже возможны ограничения - прежде всего, на зарядку EV.

 Точно так же, как и Украина, Швейцария испытывает проблемы с энергоснабжением. Это альпийское государство возвело целую сеть гидроэлектростанций, однако в зимнее время их возможностей не хватает, и приходится закупать электричество в Германии и Франции. Например, за прошлый год было импортировано более 5,7 миллиардов киловатт-часов. Это означает, что без французских атомных электростанций или случайного профицита германской ветровой энергетики в Швейцарии, скорее всего, не будет света.

 Швейцарские власти намерены ввести режим всеобщего энергосбережения, включая веерные отключения, и уже подготовили целый комплекс соответствующих мер. Среди всего прочего, планируется пользоваться стиральными машинами при температуре не выше 40 °С и ввести запрет на посещение саун.

 100 км/ч на автомагистралях и запрет EV

Проект, опубликованный Швейцарской Конфедерацией 23 ноября и получивший название " Указ об ограничениях и запретах на использование электрической энергии", предусматривает радикальные меры, которые могут быть приняты в рамках четырех уровней эскалации в случае дефицита электричества. Например, существует положение о том, что стиральные машины не должны работать при температуре более 40 градусов Цельсия. Холодильники нельзя охлаждать ниже 6 градусов. Все, что предназначено исключительно для удобства - например, сауны и паровые бани - стоит использовать только в пределах собственного дома.

Помимо масштабных предписаний по эксплуатации электроприборов в коммерческом и частном секторах, список включает ограничения на передвижение автотранспорта. Предлагается снизить ограничение скорости на автобанах Швейцарии со 120 км/ч до 100 км/ч. Однако действительно тяжело придется водителям электромобилей: в случае дефицита электроэнергии им вообще запретят ездить. Дословно проект гласит: "Частное использование электромобилей разрешено только для крайне важных поездок (например на работу, в продуктовый магазин, к врачу, в суд или в церковь)". 

A mock-up of the natural gas pipeline against a background of EU and Russian flags in this illustration taken on March 8, 2022. Reuters/Dado Ruvic/Illustration

 В это же время. Как сообщают западные медиа, Евросоюз достиг компромиссного решения и установил потолок цен на российскую нефть в размере 60 долл. за баррель. Однако российские власти неоднократно заявляли, что не будут продавать нефть государствам, установившим лимит цен. В любом случае, как говорится, доживем до понедельника. И вот когда откроются биржи мы увидим, кто есть ху.

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 Источники и ссылки: Journal Focus.de, Агентство "Рейтер"
1.  (https://m.focus.de/auto/news/schweiz-prescht-vor-erste-fahrverbote-fuer-elektroautos-bei-strommangel-geplant_id_180416871.html)
2. (https://www.reuters.com/business/energy/eu-agrees-60-barrel-price-cap-russian-seaborne-oil-eu-diplomat-2022-12-01/)

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#россия #германия #евросоюз #нефть #нефть и газ #электричество #швейцария
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