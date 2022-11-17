Apple диверсифицирует свою цепочку поставок за пределы Тайваня и планирует закупать часть своих микросхем на заводе в Аризоне. Об этом заявил генеральный директор компании Тим Кук в прошлом месяце на внутреннем совещании в Германии, согласно отчету Bloomberg News, опубликованному во вторник.
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Производство процессоров серии А и серии М
Все нынешние процессоры компании поставляются с заводов в Тайване. Хотя Apple в настоящее время разрабатывает собственные чипы, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) отвечает за производство процессоров серии A и серии M, на которых работают популярные iPhone и компьютеры Mac.
Однако теперь, компания планирует перенести это производство в Соединенные Штаты.
"Мы уже приняли решение о покупке завода в Аризоне, и он начнет работу в 24-м году, так что у нас впереди около двух лет, возможно, чуть меньше", - сказал Кук, по данным Bloomberg.
Однако у TSMC будет некоторая конкуренция, поскольку Intel также имеет завод по производству чипов в Аризоне и заявила, что хочет завоевать бизнес Apple. TSMC ранее раскрывала планы по открытию двух заводов в Аризоне в 2024 году и далее, чтобы удовлетворить "высокий спрос клиентов".
Компания сосредоточится на производстве микросхем с использованием новейших производственных технологий. Кроме того, у нее есть амбициозные планы по строительству еще нескольких заводов в Огайо.
Никто не отрицает, что в мире наблюдается нехватка чипов. В ноябре 2021 года Япония выделила 5,2 миллиарда долларов (примерно 600 миллиардов иен) на поддержку производителей полупроводников с целью помочь решить текущие мировые проблемы, связанные с поставками микросхем.
Американские политики выражают обеспокоенность
Но этого недостаточно. В США политики выразили опасения, что то, что такие компании, как Apple, закупая огромное количество комплектующих на Тайване, могут создать хаос, если Китай решит вторгнуться в это маленькое государство. По словам Кука, в настоящее время 60 процентов всех процессоров в мире производятся на Тайване.
Между тем, эксперты заявили, что дефицит чипов будет продолжаться до конца 2022 и 2023 годов. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявил в интервью Nikkei в декабре 2021 года, что по его прогнозам ситуация сохранится до 2023 года частично из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
"Коронавирус разрушил логистические цепочки, приведя к отрицательной динамике. Спрос вырос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, а нарушение цепочек поставок создало очень большой разрыв, и такой взрывной спрос сохраняется", - отметил он.
Несмотря на то, что Apple собирает свои iPhone и другие устройства на материковой части Китая, она получает комплектующие из многих стран. По словам Кука, он даже рассматривает возможность закупки чипов на заводах в Европе, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос.
Между тем, США пытаются сохранить как можно больше полупроводниковых заводов внутри страны. В начале этого года был одобрен закон CHIPS, который предусматривает выделение около 50 миллиардов долларов в качестве стимула для процветания подобных компаний на американской земле.
Источники:
https://interestingengineering.com/innovation/apple-source-chips-arizona-plant
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Intel-CEO-warns-chip-shortage-to-last-until-2023-as-demand-soars