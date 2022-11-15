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Бесшумный сверхзвуковой самолет X-59 NASA получил собственный двигатель
Двигатель GE Aviation F414-GE-100 был установлен на бесшумный сверхзвуковой самолет NASA X-59 на заводе Lockheed Martin в Калифорнии
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Самолет NASA X-59A Quiet Supersonic Technology (QueSST) получил новую двигательную установку. Монтаж двигателя GE Aviation F414-GE-100 был произведен на заводе Skunk Works компании Lockheed Martin в Палмдейле, штат Калифорния, в начале этого месяца.

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Двигатель GE Aviation F414-GE-100 установлен на бесшумном сверхзвуковом самолете NASA X-59 на предприятии Lockheed Martin's Skunk Works в Палмдейле, Калифорния. Credits: NASA/Carla Thomas

Двигатель имеет в длину 3,92 метра и 0,95 метра в диаметре, его мощность составляет чуть менее сотни килоньютон. Ожидается, что X-59 сможет развивать скорость до 1,4 Маха и подниматься на высоту до 17 километров. Установка двигателя является важной вехой на пути приближения X-59 к завершению сборки, рулежным испытаниям и первому полету.

"Установка двигателя - это кульминация многолетней работы по разработке и планированию команд NASA, Lockheed Martin и General Electric Aviation", - рассказывает Рэй Кастнер, руководитель NASA по разработке двигательных установок для X-59. "Я впечатлен и горжусь этой объединенной командой, которая потратила последние несколько месяцев на разработку ключевых процедур, позволивших обеспечить безупречную сборку".

NASA plans to fly a prototype X-59 over populated areas in 2024 to test the "silent" supersonic boom. Lockheed Martin

Бесшумный сверхзвуковой самолет NASA X-59 призван совершить революцию в воздухоплавании и свести звуковые удары к едва различимому гулу. Это будет продемонстрировано, в 2025 году, когда NASA приступит к полетам X-59 над населенными пунктами США, чтобы выяснить, как люди реагируют на более тихий звуковой удар.

После сборки самолета X-59 команда проведет серию наземных испытаний и, в конечном итоге, первый полет к концу 2023 года. Если все пойдет по плану, экспериментальный самолет возможно создаст условия для возвращения гражданского сверхзвукового воздушного транспорта.

Find out the latest news about the X-59 and its mission

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Источники: Journal Inceptivemind
https://www.inceptivemind.com/nasas-quiet-supersonic-x-59-aircraft-now-engine/28218/

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