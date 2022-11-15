Самолет NASA X-59A Quiet Supersonic Technology (QueSST) получил новую двигательную установку. Монтаж двигателя GE Aviation F414-GE-100 был произведен на заводе Skunk Works компании Lockheed Martin в Палмдейле, штат Калифорния, в начале этого месяца.
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Двигатель имеет в длину 3,92 метра и 0,95 метра в диаметре, его мощность составляет чуть менее сотни килоньютон. Ожидается, что X-59 сможет развивать скорость до 1,4 Маха и подниматься на высоту до 17 километров. Установка двигателя является важной вехой на пути приближения X-59 к завершению сборки, рулежным испытаниям и первому полету.
"Установка двигателя - это кульминация многолетней работы по разработке и планированию команд NASA, Lockheed Martin и General Electric Aviation", - рассказывает Рэй Кастнер, руководитель NASA по разработке двигательных установок для X-59. "Я впечатлен и горжусь этой объединенной командой, которая потратила последние несколько месяцев на разработку ключевых процедур, позволивших обеспечить безупречную сборку".
Бесшумный сверхзвуковой самолет NASA X-59 призван совершить революцию в воздухоплавании и свести звуковые удары к едва различимому гулу. Это будет продемонстрировано, в 2025 году, когда NASA приступит к полетам X-59 над населенными пунктами США, чтобы выяснить, как люди реагируют на более тихий звуковой удар.
После сборки самолета X-59 команда проведет серию наземных испытаний и, в конечном итоге, первый полет к концу 2023 года. Если все пойдет по плану, экспериментальный самолет возможно создаст условия для возвращения гражданского сверхзвукового воздушного транспорта.
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Источники: Journal Inceptivemind
https://www.inceptivemind.com/nasas-quiet-supersonic-x-59-aircraft-now-engine/28218/