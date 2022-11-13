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Генетически модифицированная лиана очищает воздух в помещении в 30 раз эффективнее обычных растений
Молодая французская компания четыре года работала над созданием генетически модифицированной лианы эпипремнума золотистого. Сегодня биотехнология Neo P1 улавливает формальдегид, бензол, толуол и ксилол в 30 раз эффективнее, чем природный аналог.
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Французская компания Neoplants, расположенная в Париже, генетически модифицировала растение и теперь оно очищает воздух в 30 раз эффективнее природных аналогов. Об этом пишет Inverse со ссылкой на сайт разработчика.Representational image: The pothos plant. Firn/iStock

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Компания генетически модифицировала растение Эпипремнум золотистый (lat. Epipremnum aureum) и его корневой микробиом. В результате был создан мощный биологический очиститель воздуха, получивший название Neo P1. Недавно это новое суперэффективное растение появилось на рынке, и оно вполне может совершить революцию в индустрии очистки воздуха.

Новая технология, несомненно, будет пользоваться огромной популярностью. "Одним из сопутствующих эффектов пандемии является то, что люди стали гораздо больше знать о том, что содержится в воздухе, которым они дышат", - рассказывает Inverse Патрик Торби, молекулярный биолог и главный технический директор компании Neoplants.

Электричество не нужно

Одним из главных достоинств этой концепции является то, что оно не требует электричества и, следовательно, не загрязняет окружающую среду. Кроме того, сейчас, когда многие регионы страдают от лесных пожаров, такая система очищения воздуха будет очень востребована.

Новое изобретение способно удалять летучие органические соединения (ЛОС), которые традиционные воздухоочистители не в состоянии отфильтровать. Это объясняется тем, что эти соединения настолько малы, что их невозможно уловить традиционными методами.

A seedling of Neoplants Neo P1.Neoplants

Между тем растения могут захватывать, поглощать и перерабатывать даже самые крошечные частицы. Технология Neo P1 создана как раз для этого, причем эта идея была реализована в одном из самых распространенных декоративных растений "Мы выбрали одно из самых популярных комнатных растений Северной Америки", - рассказывает Лайонел Мора, основатель и главный исполнительный директор компании.

Однако это оказалось непростой задачей, поскольку геном лианы pothos, известной также как "дьявольский плющ", не был картирован. Именно этим и занялась команда Neoplants. "Это все равно, что строить самолет во время полета", - объяснил Торби.

Весь эксперимент длился четыре года, но в итоге инженеры создали растение, способное утилизировать четыре основных загрязнителя воздуха, включая формальдегид и толуол, и даже поглощать некоторые летучие органические соединения.

Дальнейшие эксперименты значительно улучшили эффективность

Но инженеры не остановились на достигнутом. Эксперименты были продолжены на микроорганизмах, живущих в корнях лианы. Ученые изменили корневой микробиом, добавив гены экстремофилов. Эти микроорганизмы существуют экстремальных средах и поглощают токсичные химические вещества. Дополнительное редактирование значительно увеличило метаболические способности растения.

Чтобы соответствовать стандартам FDA и не допустить природных катаклизмов, инженеры воздержались от экспериментов с участками генома, которые могли бы способствовать выживанию растения в дикой природе. "Мы не даем растению селективных преимуществ. Мы не ускоряем его рост и не повышаем его устойчивость к пестицидам", - заявил Торби. "Мы не занимаемся такими вещами".

In the future, Neoplants hopes to manipulate plants to help fight climate change.oxygen/Moment/Getty Images

В настоящее время внимание компании сосредоточено на модификации других видов растений в угоду различных предпочтений. Также ведутся работы по снижению себестоимости технологии, которая в настоящее время составляет $179 за кустик.

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Источники: Inverse, Interesting Engineering
https://www.inverse.com/innovation/genetically-modified-houseplant-air-purifier
https://interestingengineering.com/innovation/genetically-modified-plant-30-air-purifiers

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#генетически модифицированные #очиститель воздуха #растения #эпипремнум золотистый
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