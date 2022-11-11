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Норвежские учёные предложили новый метод лечения инсульта
Новый метод лечения инсульта пока находится в стадии доклинических экспериментов и пока не прошел испытания на людях.
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Ученые из University of Oslo разработали новую методику терапии инсульта. Эта технология предусматривает вливание в кровь протеина, который, по мнению авторов, защитит мозг от повреждений. Согласно результатам доклинических испытаний проведенных на мышиных моделях, было установлено, что если терапия будет проведена в течение нескольких часов после развития инсульта, шансы на выздоровление значительно возрастут.

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A new treatment for stroke is still deeply experimental and yet to proceed to human testing. Depositphotos

"Пациенты, пережившие инсульт, обычно получают серьезные повреждения головного мозга", - рассказывает Сандип Кансе, руководитель проекта. "Помимо людских страданий, уход за такими пациентами обходится очень дорого для систем здравоохранения. Поэтому очень важно найти методы лечения, которые можно было бы применять сразу после инсульта. На счету каждая минута. Чем больше времени будет упущено, тем больше клеток головного мозга будет повреждено".

Новый проект был посвящен изучению циркулирующего в плазме полипептида - фактора свёртывания крови VI активирующей протеазы (FSAP). Эта молекула уже давно ассоциируется с последствиями инсульта. Согласно исследованиям, уровень этого линейного полимера повышается сразу после инсульта. При этом люди с мутациями генов, снижающими уровень FSAP, чаще остальных страдают от нарушений мозгового кровообращения.

 Поэтому ученые предположили, что FSAP в должен защищать мозг от вредного воздействия инсульта, и, вероятно этот протеин можно использовать для успешной терапии. Эксперты провели испытание на мышиных моделях. Они выяснили, что происходит с мозгом во время инсульта, когда производство FSAP полностью подавляется.Professor Sandip Kanse

"У мышей, у которых был удален ген FSAP, мозг был поврежден сильнее, чем у животных контрольной группы", - рассказывает Кансе. "Это говорит о том, что фактор FSAP-гена очень важен для защиты нашего мозга".

 На следующем этапе исследования было продемонстрировано, что введение FSAP мышиным моделям с инсультом значительно улучшило состояние грызунов. Тогда исследователи приступили к последнему тесту, добавив FSAP к стандартной постинсультной терапии, известной как TPA.

 Единственной утвержденной в настоящее время фармакологической терапией острого ишемического инсульта является инфузия TPA (тканевого активатора плазминогена), препарата, предназначенного для быстрого растворения тромбов в мозге. TPA должен быть введен пациентам в течение первых нескольких часов после инсульта, и даже в этом случае он эффективен только у одной трети пациентов.

 В опытах на грызунах было обнаружено, что комбинация FSAP с TPA значительно улучшает результаты лечения в сравнении с использованием только одного TPA. В дополнительном исследовании той же команды ученых описывается разработка нового препарата, который может стимулировать организм к выработке фактора свёртывания крови VI.

 По утверждению авторов проекта, производство и применение препарата, стимулирующего выработку FSAP, будет значительно проще, чем изготовление самого FSAP. Однако прежде чем этот новый метод терапии перейдет к испытаниям на людях, необходимо провести дополнительные доклинические исследования.

 "Сейчас необходимо провести дополнительные научные эксперименты, чтобы выяснить, эффективность стимуляции FSAP в качестве лечения инсульта", - считает Кансе. "В идеале диагностика и терапия должны быть начаты уже в карете скорой помощи".

 Результаты нового эксперимента были представлены в издании The FASEB Journal.

 Источники: University of Oslo, Journal FASEB, Journal New Atlas

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1. (https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1096/fj.202200828R)
2. (https://medicalxpress.com/news/2022-11-blood-protein-brain.html)
3. (https://newatlas.com/medical/fsap-blood-protein-treatment-acute-stroke-preclinical/)

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#инсульт
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