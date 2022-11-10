Команда физиков с помощью "симулятора квантового поля" разработала модель крошечной расширяющейся Вселенной, построенной на ультрахолодных атомах, сообщает издание VICE.
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Ученые провели эксперимент, пытаясь смоделировать бурную экспансию Вселенной на ранних этапах ее существования. Новая концепция поможет специалистам более точно имитировать Вселенную в рамках будущих научных исследований, а также откроет широкие возможности для анализа многочисленных моделей ранней эволюции космоса.
Моделирование времени-пространства
В своей статье в журнале Nature авторы рассказали, что им удалось смоделировать различные искажения пространственно-временного континуума, которые могли иметь огромное значение для эволюции молодой Вселенной. Ключевым прорывом этого исследования была возможность останавливать работу системы для более детального изучения в разные фазы расширения.
И хотя данный эксперимент моделирует Вселенную не в полном объеме, его результаты позволяют получить общее представление о некоторых механизмах, которые могли управлять пространством и рождением частиц материи вскоре после Большого взрыва. Фактически, ученым удалось показать, как ускорение и замедление расширения Вселенной по-разному влияет на образование частиц.
В ходе эксперимента астрофизики охладили около 20 000 атомов стабильного изотопа калия-39 до температуры немногим выше абсолютного нуля (примерно до -240°С). В таких условиях атомы образуют конденсат Бозе-Эйнштейна - уникальное агрегатное состояние основу которого составляют бозоны. В таком состоянии ученые могут буквально останавливать свет успешно моделируя условия ранней Вселенной, черных дыр и других космических феноменов.
Конденсат, использовавшийся для эксперимента, обладал сверхтекучестью, то есть не имел вязкости. Специалисты пропускали через конденсат звуковые волны, чтобы воспроизвести свет во Вселенной и смоделировать различные теории космической инфляции и различные типы искривления пространства-времени.
Имитация пространственно-временного континуума "очень хорошо согласуется с теорией".
Исследователи обнаружили, что их симуляция хорошо согласуется с гипотетическими прогнозами различных искривлений пространства-времени, что подтверждает правильность разработанной концепции. Однако работа пока находится на ранней стадии, и на данном этапе не содержит доказательств каких-либо конкретных теорий. Однако она прокладывает путь для будущих исследований, которые, возможно, позволят провести сопоставление различных моделей друг с другом.
В конечном счете, авторы исследования отдают себе отчет в том, что мы еще очень далеки от понимания и точного моделирования первых этапов развития Вселенной. Тем не менее, результаты этой работы еще на один важный шаг приблизили научное сообщество к моделированию некоторых наиболее важных механизмов, которые сформировали космос, известный нам сегодня.
Источники: Journal Vice, Journal Nature
1. (https://www.nature.com/articles/s41586-022-05313-9.epdf)
2. (https://www.vice.com/en/article/qjkmp7/scientists-simulate-early-universe-with-quantum-state-of-matter-in-mind-bending-lab-experiment)