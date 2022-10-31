Давно известно, что любая физическая активность всё лучше для нашего здоровья, чем её отсутствие. Однако исследователи не прекращают доказывать важность даже самых непродолжительных занятий спортом. Недавно опубликованное исследование в этой области показало, что выполнение двухминутных упражнений высокой интенсивности в течение недели может способствовать долголетию, поскольку такой образ жизни связан с более низким риском смертности от всех причин.
реклама
Конечно, не всегда удается найти время для продолжительных физических тренировок. Однако в последнее время появилось в больше подтверждений, что даже короткие занятия могут существенно укрепить наше здоровье. К числу таких примеров можно отнести поднимание гири или гантели всего по шесть - десять раз в день, любые виды приседаний подтягиваний или отжиманий и даже обычный подъем по лестнице вместо лифта - всё это позволит сохранить наши когнитивные функции в более старшем возрасте.
Новый обзор, результаты которого опубликованы в двух статьях, снова сосредоточен на вариантах тренировок для людей с дефицитом времени. В ходе долгосрочных наблюдений в UK Biobank были проанализированы показатели более чем 150 тысяч совершеннолетних респондентов от 40 до 70 лет.
В рамках первого проекта, принимали участие около 70 тысяч взрослых людей без заболеваний сердца и онкологии. Специалистами был проведен анализ объема и частоты физических нагрузок, а также исследована корреляция смертности от всех причин, а также от этих двух патологий.
Авторы обнаружили, что даже небольшая физическая нагрузка оказывает благотворное влияние на здоровье. При полном отсутствии активности вероятность летального исхода в течение 5 лет составила 4%. Однако эти показатели снизились вдвое, если люди занимались спортом в течение 10 минут в неделю. При часовой активности риск снизился до 1%. При этом тренировки в течение 15 минут в неделю ассоциировались с 18%-ным снижением риска преждевременной смерти, а упражнения в течение 53 минут в неделю - с 36%-ным снижением риска смерти от любой причины.
Кроме того, исследование показало, что двухминутные нагрузки в течение дня тоже оказывают положительную динамику. Так, например четыре 2 мин занятия в неделю снизили риск смерти на 27%. 10 тренировок в неделю способствовали 16% снижению риска болезней сердца и на 17% онкологии.
"Полученные нами данные свидетельствуют о том, что интенсивная активность в течение недели поможет вам прожить дольше", — утверждает соавтор работы д-р Мэтью Н. Ахмади из University of Sydney, Australia. " Учитывая, что дефицит времени является основной помехой для регулярных физических тренировок, кратковременные занятия в течение дня могут оказаться самым оптимальным решением для очень занятых людей".
В процессе второго эксперимента исследователи пытались оценить взаимосвязь между количеством и интенсивностью упражнений и риском развития ССЗ. Результаты анализа показали — повышение интенсивности ассоциировано с большим снижением риска при одинаковых объемах занятий спортом. В частности, риск получить инфаркт миокарда снизился на 14%, когда интенсивность физических упражнений составляла 20% вместо 10%.
"Наши результаты свидетельствуют о том, что суммарное наращивание объемов физических нагрузок — не единственная возможность уменьшить риски инфарктов и инсультов", - рассказывает руководитель проекта д-р Пэйдж Демпси. "Рост интенсивности тренировок тоже имеет немаловажное значение. Однако самым оптимальным решением является баланс между обоими показателями. Это свидетельствует о том, что для здоровья сердца полезно повышать интенсивность тех видов нагрузок, к которым вы уже привыкли. Например, можно ускорить темп ежедневных прогулок до автобусной остановки или быстрее выполнять работу по дому".
Материалы обоих исследований были опубликованы в журнале European Heart Journal, с ними можно ознакомиться по ссылкам ниже.
Sources: European Society of Cardiology через EurekAlert, European Heart Journal, Journal NewAtlas
1. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36302460/)
2. (https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac613/6770665)
3. (https://www.eurekalert.org/news-releases/969038)
4. (https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases)
5. (https://newatlas.com/health-wellbeing/quick-two-minute-bursts-intense-exercise-live-longer/)