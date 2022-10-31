Неважно какие именно: упражнения с гантелями, любые приседания, подтягивания или отжимания, и даже обычный подъем по лестнице вместо лифта - всё это позволит сохранить наши когнитивные функции в более старшем возрасте.

Давно известно, что любая физическая активность всё лучше для нашего здоровья, чем её отсутствие. Однако исследователи не прекращают доказывать важность даже самых непродолжительных занятий спортом. Недавно опубликованное исследование в этой области показало, что выполнение двухминутных упражнений высокой интенсивности в течение недели может способствовать долголетию, поскольку такой образ жизни связан с более низким риском смертности от всех причин.

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Новое исследование показывает, что даже короткие физические нагрузки могут повлиять на продолжительность жизни. Depositphotos

Конечно, не всегда удается найти время для продолжительных физических тренировок. Однако в последнее время появилось в больше подтверждений, что даже короткие занятия могут существенно укрепить наше здоровье. К числу таких примеров можно отнести поднимание гири или гантели всего по шесть - десять раз в день, любые виды приседаний подтягиваний или отжиманий и даже обычный подъем по лестнице вместо лифта - всё это позволит сохранить наши когнитивные функции в более старшем возрасте.

Новый обзор, результаты которого опубликованы в двух статьях, снова сосредоточен на вариантах тренировок для людей с дефицитом времени. В ходе долгосрочных наблюдений в UK Biobank были проанализированы показатели более чем 150 тысяч совершеннолетних респондентов от 40 до 70 лет.

В рамках первого проекта, принимали участие около 70 тысяч взрослых людей без заболеваний сердца и онкологии. Специалистами был проведен анализ объема и частоты физических нагрузок, а также исследована корреляция смертности от всех причин, а также от этих двух патологий.

Авторы обнаружили, что даже небольшая физическая нагрузка оказывает благотворное влияние на здоровье. При полном отсутствии активности вероятность летального исхода в течение 5 лет составила 4%. Однако эти показатели снизились вдвое, если люди занимались спортом в течение 10 минут в неделю. При часовой активности риск снизился до 1%. При этом тренировки в течение 15 минут в неделю ассоциировались с 18%-ным снижением риска преждевременной смерти, а упражнения в течение 53 минут в неделю - с 36%-ным снижением риска смерти от любой причины.

Кроме того, исследование показало, что двухминутные нагрузки в течение дня тоже оказывают положительную динамику. Так, например четыре 2 мин занятия в неделю снизили риск смерти на 27%. 10 тренировок в неделю способствовали 16% снижению риска болезней сердца и на 17% онкологии.

"Полученные нами данные свидетельствуют о том, что интенсивная активность в течение недели поможет вам прожить дольше", — утверждает соавтор работы д-р Мэтью Н. Ахмади из University of Sydney, Australia. " Учитывая, что дефицит времени является основной помехой для регулярных физических тренировок, кратковременные занятия в течение дня могут оказаться самым оптимальным решением для очень занятых людей".

В процессе второго эксперимента исследователи пытались оценить взаимосвязь между количеством и интенсивностью упражнений и риском развития ССЗ. Результаты анализа показали — повышение интенсивности ассоциировано с большим снижением риска при одинаковых объемах занятий спортом. В частности, риск получить инфаркт миокарда снизился на 14%, когда интенсивность физических упражнений составляла 20% вместо 10%.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что суммарное наращивание объемов физических нагрузок — не единственная возможность уменьшить риски инфарктов и инсультов", - рассказывает руководитель проекта д-р Пэйдж Демпси. "Рост интенсивности тренировок тоже имеет немаловажное значение. Однако самым оптимальным решением является баланс между обоими показателями. Это свидетельствует о том, что для здоровья сердца полезно повышать интенсивность тех видов нагрузок, к которым вы уже привыкли. Например, можно ускорить темп ежедневных прогулок до автобусной остановки или быстрее выполнять работу по дому".

Материалы обоих исследований были опубликованы в журнале European Heart Journal, с ними можно ознакомиться по ссылкам ниже.

Sources: European Society of Cardiology через EurekAlert, European Heart Journal, Journal NewAtlas

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1. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36302460/)

2. (https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac613/6770665)

3. (https://www.eurekalert.org/news-releases/969038)

4. (https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases)

5. (https://newatlas.com/health-wellbeing/quick-two-minute-bursts-intense-exercise-live-longer/)