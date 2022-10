Илон Маск по-прежнему является самым богатым человеком в мире, но его состояние на треть меньше, чем год назад, и некоторые акционеры Tesla крайне недовольны этим.

Илон Маск, CEO компании Tesla, менее чем за год потерял более $100 млрд своего состояния. Но даже после такого резкого падения он остается самым богатым человеком на планете. Об этом сообщает издание Forbes.

Musk at an event in 2018. Daniel Oberhaus/ Wikimedia Commons

В ноябре 2021 года Илон Маск на волне роста акций своей компании по производству электромобилей (EV) преодолел рубеж в 300 миллиардов долларов и стал первым человеком в истории, которому это удалось. Даже основателю Amazon Джеффу Безосу с его огромным количеством товаров и услуг, продаваемых по всему миру, не удалось добиться такого успеха.

Однако еще не наступил ноябрь, а Маск уже потерял более 100 миллиардов долларов из этого капитала, который согласно индексу Bloomberg Billionaires Index на данный момент составляет $210 миллиардов.

Действия Маска подорвали доверие инвесторов

С начала этого года Маск тайно начал скупать акции социальной медиакомпании Twitter, а позже объявил о своем намерении полностью выкупить компанию посредством разовой сделки.

Совет директоров Twitter принял это предложение, предложив премию к стоимости акций компании на тот момент. Поскольку Маск планировал профинансировать сделку за счет средств, полученных от продажи акций Tesla, инвесторы задались вопросом, чем именно он собирается заняться после приобретения социальной сети.

Money being thrown in the air. Nattakorn Maneerat/iStock

Являясь активным пользователем Twitter, Маск неоднократно заявлял о способах улучшения пользовательского опыта Twitter и повышения прибыльности компании. Однако многие обеспокоились, что теперь "технокороль Тесла", как сам себя называет Маск, слишком перегружен, особенно если учесть, что у него также есть космическая компания, компания по нейробиотехнологиям и компания по прокладке туннелей.

Эти вопросы, а также угроза рецессии, спровоцировали падение курса акций Tesla, который снизился вдвое с пика в 407 долларов в прошлом году и сегодня составляет $222. Личное состояние Маска, которому принадлежит не менее 15 процентов акций компании, сократилось на треть - до 210 млрд долларов.

Впрочем, падение активов произошло не только у Маска. Другие миллиардеры также стали свидетелями коллективного снижения своего состояния, потеряв за один день до $50 млрд. Тем не менее Маск все еще сохраняет запас в 66 миллиардов долларов, так же как и Безос, который остается на втором месте в списке с капиталом в 144 миллиарда долларов.

Теперь эти деньги растворились в воздухе, и Маску ничего не остается кроме как надеяться, что на следующей волне он преодолеет отметку в $400 млрд, а может быть, даже в $500 млрд.

