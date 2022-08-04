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Ученые сообщили об успешных испытаниях антималярийного препарата на основе моноклональных антител
При контакте с малярийными комарами почти у каждого добровольца, участвовавшего в первых клинических испытаниях, сформировался стойкий иммунный ответ.
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Опубликованы обнадеживающие результаты первой фазы клинических испытаний нового препарата, разработанного для профилактики малярийной инфекции. В ходе испытаний нового антитела практически каждый доброволец получил иммунитет к малярии. Весьма возможно, что уникальное средство станет главным инструментом в борьбе с этим смертельно опасным заболеванием.

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При контакте с малярийными комарами почти у каждого добровольца, участвовавшего в первых клинических испытаниях, сформировался стойкий иммунный ответ. Depositphotos

В отличие от вакцин, которые помогают обучить иммунную систему вырабатывать собственные защитные механизмы против определенного патогена, моноклональные антитела представляют собой инъекции уже готового продукта. В данном случае учёным удалось с помощью моноклонального антитела L9LS атаковать белок, используемый малярийным паразитом для заражения хозяев.

В исследовании первой фазы L9LS приняли участие 17 здоровых людей. Были протестированы три различные дозы антитела, причем одни испытуемые получали внутривенное введение, а другие - подкожные инъекции.

В период от двух до шести недель после получения антител все добровольцы были намеренно "атакованы" комарами, переносящими малярию. В последующие недели после контакта малярия развилась только у двух участников - у одного испытуемого, получавшего самую низкую дозу внутривенно, и у одного, получавшего подкожные инъекции.

"Настоящее исследование является доказательством того, что профилактика малярии может быть достигнута с помощью моноклонального антитела нового поколения L9LS", - рассказывают авторы нового проекта в своем исследовании. "Эта подкожная схема введения одной низкой дозы требует дальнейшего изучения, чтобы определить ее потенциал для ограничения заболеваемости и смертности от малярии среди младенцев и детей младшего возраста в регионах, где малярия эндемична".

Исследователи, разработавшие L9LS, утверждают, что антитело было оптимизировано таким образом, что период его полураспада составляет 56 дней. Предполагается, что защита может длиться несколько месяцев, а у детей в возрасте до пяти лет одна подкожная инъекция может обеспечить защиту как минимум на шесть месяцев.

Очевидно, что эти виды лечения моноклональными антителами не заменят вакцины с более длительным сроком действия, но они могут сыграть важную роль в более масштабной борьбе с малярией. Комментируя новые результаты, эксперт по инфекционным заболеваниям Джоанна Дейли сказала, что это средство в сочетании с эффективными вакцинами может приблизить нас к полной победе над малярией.

"Основные преимущества терапии моноклональными антителами заключаются в том, что она может обеспечить надежный уровень антител, независимо от иммунного статуса хозяина, и этот уровень может быть достигнут вскоре после введения", - пояснила Дейли. "Моноклональные антитела против малярии могут сыграть важную роль в оперативной борьбе с инфекцией в районах, где происходят вспышки заболевания, в местах, где появляется устойчивость к противомалярийным препаратам, а также у лиц, которые не могут выработать защитный ответ антител на вакцины".

Сообщая о результатах первой фазы испытаний, исследователи уверены, что предварительное моделирование затрат позволит сделать эти препараты доступными по цене. Тимоти Уэллс и Кристина Донини из некоммерческой организации Medicines for Malaria Venture согласны с тем, что такое лечение может быть экономически выгодным и зависит в первую очередь от эффективности дозировок и новых технологических процессов.

"Текущие оценки касательно стоимости изготовления препаратов, зависят от каждого антитела в отдельности, но цена в 50 долларов США за грамм антитела, бесспорно, является реальной", - пишут Уэллс и Донини. " Согласно этим оценкам, стоимость этих антител может оказаться в том же ценовом диапазоне, что и стоимость нынешних вакцин, но с потенциалом к снижению стоимости по мере развития технологии".

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Новое исследование было опубликовано в журнале The New England Journal of Medicine.

Источники: The New England Journal of Medicin,Википедиа
1. (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2203067)
2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Моноклональные_антитела)

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