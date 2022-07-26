Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Ученые обнаружили "уязвимое место" раковых опухолей, устойчивых к лекарственным препаратам
Результаты нового исследования раскрывают потенциальный метод борьбы с раковыми опухолями, устойчивыми к лекарственным препаратам.
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming за 50 с началом
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

Испанским исследователям удалось раскрыть механизм, объясняющий, почему некоторые онкологические пациенты плохо реагируют на противораковую терапию, и, что еще более важно, они обнаружили "уязвимое место" раковых опухолей, на борьбу с которыми могут быть направлены существующие методы лечения.

реклама

Результаты нового исследования раскрывают потенциальный метод борьбы с раковыми опухолями, устойчивыми к лекарственным препаратам. Depositphotos

К сожалению, многие люди, страдающие от различных форм раковых опухолей, плохо реагируют на такие методы лечения, как химиотерапия. Состояние, известное как множественная лекарственная устойчивость (МЛУ), может серьезно ограничить эффективность существующих вариантов лечения. Однако до недавнего времени оставалось неясным, что именно способствует развитию МЛУ и как можно бороться с таким состоянием.

В новом исследовании ученые из испанского Национального центра исследования рака (CNIO) выявили один из способов формирования МЛУ. Используя генное редактирование CRISPR в стволовых клетках мышей, ученые попытались разобраться в механизмах возникновения лекарственной устойчивости раковых опухолей. При этом основное внимание эксперты сосредоточили на гене FBXW7.

Белок FBXW7 относится к числу наиболее распространенных генных мутаций возникающих при образовании раковых опухолей и тесно коррелируется с низкой выживаемостью пациентов. При перекрестном анализе данных исследователи выяснили, что мутации в гене FBXW7 наделяют клетки устойчивостью к большинству лекарственных препаратов, причем более низкий уровень экспрессии FBXW7 связан с более неблагоприятным ответом на химиотерапию.

При более тщательном изучении проблемы экспертам удалось разобраться в причинах такого нарушения. Оказалось, что повышенная устойчивость к химиотерапии была связана с более высоким уровнем митохондриальных белков в клетках с дефицитом FBXW7.

Однако ученым удалось найти "уязвимое место" в работе этих патогенны процессов. Оказалось, что существующий препарат тигециклин (известный тетрациклиновый антибиотик от ряда бактериальных инфекций) токсичен для митохондрий раковых клеток, активируя процесс, называемый комплексной реакцией на стресс (integrated stress response - ISR). Последующие тесты с другими препаратами, активирующими ISR, также показали свою перспективность.

"Результаты наших экспериментов, а также нескольких других недавних работ свидетельствуют о том, что активация ISR может стать эффективным инструментом для снижения устойчивости к химиотерапии", - рассказывает Оскар Фернандес-Капетильо, руководитель проекта. " В то же время нам еще многое предстоит сделать. Какие препараты лучше и эффективнее всего активируют ISR? Кому из пациентов такая стратегия принесет максимальную пользу? Ответить на эти вопросы — вот что нам предстоит сделать в ближайшем будущем".

Результаты данного проекта были представлены в международном научном издании EMBO Molecular Medicine.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники: CNIO, журнал EMBO Molecular Medicine, Википедиа 
1. (https://ecopri.ru/journal/article.php?id=921)
2. https://www.hmong.press/wiki/Integrated_stress_response
3. (https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/emmm.202215855)
4. (https://www.cnio.es/en/news/a-weak-spot-discovered-that-makes-multi-drug-resistant-tumors-vulnerable/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#онкология #борьба с раком
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Учёным удалось понять механизм миграции раковых клеток по тканям нашего организма
Science: Идентификация новых видов рака предстательной железы позволит разработать более эффективные методы терапии
Американские медики добились 100% ремиссии в области терапии колоректального рака
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
169
В GTA Online пришла невыносимая жара, экономический кризис и рост цен на бензин
4
RTX 3050 сравнили с GTX 1660 SUPER в играх без трассировки лучей - есть ли смысл переплачивать
20
Глава Google Сергей Брин разводится с женой,которая изменила ему с Илоном Маском
37
Microsoft начала напрямую продавать лицензии для Windows 11
20
В оверклокерском ПК за 360 000 рублей взорвался блок питания – что удалось спасти в мастерской DG
35
В российском McDonald's подорожали бургеры – откуда растут ноги плесневых булок во Вкусно и точка
28
Спекулянты на Avito продают портативную консоль Steam Deck в 9 раз дешевле, чем весной
5
Хакер сумел взломать блокчейн популярной криптовалюты и похитил токены на 6 миллионов долларов
9
Глава NASA надеется на продление хороших отношений с российскими коллегами, несмотря ни на что
3
Какую видеокарту купить для Call of Duty: Vanguard и Halo Infinite – игровые GPU для 4К, 2К и 1080р
6
Как тебе такое, Грета Тунберг: придуман альтернативный способ борьбы с излишками CO2
7
Работники сразу трех оборонных заводов Boeing начнут бессрочную забастовку с 1 августа
7
Прорыва не будет: у процессоров Intel Raptor Lake 13th-Gen та же архитектура, что и у Alder Lake
67
Пермский студент сделал продвинутую версию портативной зарядки, которую не нужно заряжать
8
«Кошачье» приключение Stray стартовало со второго места в недельном чарте продаж в Steam
+
MSI анонсировала изогнутый 27-дюймовый монитор G27CQ4P E2 с разрешением 2560 × 1440 пикселей
7
Часть разработчиков Skull and Bones не уверены в успехе проекта
+
Meteor Lake получит совершенно новую микроархитектуру и будет производится по технологии Intel 4
6
ASRock выпустит игровые мониторы с технологией AMD FreeSync Premium и частотой 165 Гц
+

Популярные статьи

Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
82
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
61
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
43
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
21
MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки
27
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
32
Банковская система против криптовалюты и блокчейна
10

Сейчас обсуждают

Шамиль Джанболатов
10:39
Если не так мало, то почему их территории поделены между другими народами, даже горцами Кавказа, которые никогда ранее этими землями не владели, живя в горах? Вы знаете, я ногаец, я писал куда только ...
Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
Adam Smith
10:38
и на твоем бы месте не бросался словами идол, евреи, неполноцены, а то ведь есть скрижали и про твою веру...
Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
Шамиль Джанболатов
10:36
Ну так я про то - именно про это вы русские и повторяете, при это умалчиваете про уничтожение мусульманских государств русскими. Так резали, что аж населения на целые государства хватает? С головой но...
Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
BarDuck
10:36
После рекорда сдох что ли?
Intel Pentium Gold G7400 на частотах свыше 6.4 ГГц обновил серию рекордов
Adam Smith
10:35
5%? а почему же тогда все подлежащие департации безропотно собрали вещи и погрузились в вагоны? не думаешь что за косяк 5% все вдруг стали чувствовать вину. Заметь, их отправили не в печи а на вольное...
Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
Chimbal
10:35
Как раз с инструкциями и особенно гигагерцами на то время у семпрона 754 было все отлично, в отличии от интеловских поделий. Амд даже рейтинг имели чтобы не особо разумные покупатели смотрели по рейти...
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
Шамиль Джанболатов
10:34
Прочтите мою статью, у вас неполная информация с Первого канала: https://pikabu.ru/story/o_vtorzhenii_rossii_na_ukrainu__kto_vinovat_8869489
Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
OgoGoLog
10:33
"в Украине суд вообще заочно арестовал российского певца" Если вы так певцов боитесь, как же вы от обычных солдат то ссытесь?
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
Шамиль Джанболатов
10:32
О да, за 5% предателей надо, конечно, высылать? А почему геноцид армян называют высылкой предателей, а в России это называют геноцидом армян в Турции? Или несут чушь. что все народы вошли в состав Рос...
Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
mistergrim
10:32
Майнинг криптовалют внезапно осуществляется посредством вычислений. Для спекуляции же ими видеокарта как таковая вовсе не нужна.
Intel ARC A380 показала себя в тестах: карта не так хороша, как заявлялось
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем