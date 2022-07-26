Результаты нового исследования раскрывают потенциальный метод борьбы с раковыми опухолями, устойчивыми к лекарственным препаратам.

Испанским исследователям удалось раскрыть механизм, объясняющий, почему некоторые онкологические пациенты плохо реагируют на противораковую терапию, и, что еще более важно, они обнаружили "уязвимое место" раковых опухолей, на борьбу с которыми могут быть направлены существующие методы лечения.

реклама

Результаты нового исследования раскрывают потенциальный метод борьбы с раковыми опухолями, устойчивыми к лекарственным препаратам. Depositphotos

К сожалению, многие люди, страдающие от различных форм раковых опухолей, плохо реагируют на такие методы лечения, как химиотерапия. Состояние, известное как множественная лекарственная устойчивость (МЛУ), может серьезно ограничить эффективность существующих вариантов лечения. Однако до недавнего времени оставалось неясным, что именно способствует развитию МЛУ и как можно бороться с таким состоянием.

В новом исследовании ученые из испанского Национального центра исследования рака (CNIO) выявили один из способов формирования МЛУ. Используя генное редактирование CRISPR в стволовых клетках мышей, ученые попытались разобраться в механизмах возникновения лекарственной устойчивости раковых опухолей. При этом основное внимание эксперты сосредоточили на гене FBXW7.

Белок FBXW7 относится к числу наиболее распространенных генных мутаций возникающих при образовании раковых опухолей и тесно коррелируется с низкой выживаемостью пациентов. При перекрестном анализе данных исследователи выяснили, что мутации в гене FBXW7 наделяют клетки устойчивостью к большинству лекарственных препаратов, причем более низкий уровень экспрессии FBXW7 связан с более неблагоприятным ответом на химиотерапию.

При более тщательном изучении проблемы экспертам удалось разобраться в причинах такого нарушения. Оказалось, что повышенная устойчивость к химиотерапии была связана с более высоким уровнем митохондриальных белков в клетках с дефицитом FBXW7.

Однако ученым удалось найти "уязвимое место" в работе этих патогенны процессов. Оказалось, что существующий препарат тигециклин (известный тетрациклиновый антибиотик от ряда бактериальных инфекций) токсичен для митохондрий раковых клеток, активируя процесс, называемый комплексной реакцией на стресс (integrated stress response - ISR). Последующие тесты с другими препаратами, активирующими ISR, также показали свою перспективность.

"Результаты наших экспериментов, а также нескольких других недавних работ свидетельствуют о том, что активация ISR может стать эффективным инструментом для снижения устойчивости к химиотерапии", - рассказывает Оскар Фернандес-Капетильо, руководитель проекта. " В то же время нам еще многое предстоит сделать. Какие препараты лучше и эффективнее всего активируют ISR? Кому из пациентов такая стратегия принесет максимальную пользу? Ответить на эти вопросы — вот что нам предстоит сделать в ближайшем будущем".

Результаты данного проекта были представлены в международном научном издании EMBO Molecular Medicine.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники: CNIO, журнал EMBO Molecular Medicine, Википедиа

1. (https://ecopri.ru/journal/article.php?id=921)

2. https://www.hmong.press/wiki/Integrated_stress_response

3. (https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/emmm.202215855)

4. (https://www.cnio.es/en/news/a-weak-spot-discovered-that-makes-multi-drug-resistant-tumors-vulnerable/)