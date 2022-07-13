Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Ученые EPFL и CSEM разработали солнечные элементы из кремния и перовскита с эффективностью более 30%
Исследователи впервые преодолели рубеж в 30 процентов и установили два зарегистрированных мировых рекорда
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
На порядок подешевела 3080 MSI Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

Благодаря сотрудничеству Лаборатории Фотовольтаики и Тонкопленочной Электроники EPFL и известного инновационного центра CSEM был установлен новый рекорд эффективности для тандемных кремний-перовскитовых солнечных элементов.

реклама

Это событие имеет огромное значение, поскольку исследователи впервые преодолели рубеж в 30 процентов, используя недорогие материалы, и установили два зарегистрированных мировых рекорда, раздвинув рамки кремниевых технологий.

Новые фотоэлектрические панели. D. Turkay, C. Wolff/EPF

"Нам удалось преодолеть психологический барьер", - рассказывает Кристоф Баллиф, руководитель Лаборатории Фотовольтаики EPFL и Центра устойчивой энергетики CSEM, в своем пресс-релизе. "Мы экспериментально подтвердили высокоэффективный потенциал тандемных перовскитов на базе кремния. Ранее КПД в 30 процентов уже был, достигнут с помощью других видов материалов, а именно III-V полупроводников. Однако такие материалы и процессы, используемые для их производства, слишком дороги для устойчивого энергетического перехода (стоимость подобных устройств в тысячу раз выше, чем у кремниевых солнечных батарей)".

"Наши результаты впервые продемонстрировали, что 30-процентный барьер можно преодолеть с помощью недорогих материалов и производственных технологий, открывая тем самым новые перспективы для будущего фотоэлектрической энергетики", - продолжил он.

Разрушая границы и выходя за рамки

Солнечные батареи ограничены  возможностями материала, из которого они изготовлены. Сегодня кремний является самым распространенным сырьем для изготовления солнечных элементов, однако, несмотря на его популярность, он имеет свои недостатки, поскольку его теоретическая эффективность ограничена ≈ 29 %. В настоящее время КПД этой технологии составляет чуть менее 27 процентов, что дает очень небольшой запас для потенциального роста эффективности.

Пытаясь преодолеть этот рубеж, ученые дополнили кремний фотоэлементами из другого материала, создав таким образом "тандемные" устройства. В пресс-релизе сообщается, что высокоэнергетический видимый свет поглощается верхней ячейкой, а низкоэнергетический свет ИК диапазона элементом расположенным снизу. В качестве материала для верхних ячеек были выбраны галогениды перовскита, поскольку они более эффективно, чем кремний преобразуют видимый свет в электрическую энергию. Более того, они не практически не влияют на стоимость конечной продукции.

В ходе последних исследований ученые из EPFL и CSEM сумели разработать и повысить эффективность кремний-перовскитовых элементов, используя две различные концепции.

Тандемные кремний-перовскитные солнечные элементы

Первая состояла из несколько слоев перовскита, нанесенных методом осаждения на плоскую поверхность кремния. В результате для тестового элемента площадью 1 см² (0,2 дюйма²) удалось достичь КПД 30,93%. 

Во втором случае для нанесения перовскита на текстурированный кремний использовалась гибридная технология парожидкостного осаждения. В данном случае эффективность солнечного элемента в 1 см² составила 31,25 %. 

По утверждению экспертов, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, насколько хорошо новые разработки могут быть масштабированы на практике. Это позволило бы создать новые конструкции с увеличенной площадью поверхности и гарантировать, что такие солнечные элементы смогут поддерживать стабильную мощность на крышах домов и в других местах в течение стандартного срока службы.

"Новая технология с использованием перовскита и кремния, как уже было сказано ранее, способна выйти за пределы КПД в 30%, однако впервые это было подтверждено на практике. Мы надеемся, что в будущем такие устройства проложат путь к еще более дешевому экологичному электричеству", - отметил Кристиан Вольфф из EPFL. 

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Источники:Центр устойчивой энергетики CSEM, Journal Pcmag
(https://www.csem.ch/page.aspx?pid=172296)
(https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/iii-v-semiconductor)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#солнечная энергия #кремний #перовскит #солнечный #солнечный элемент #тандемный элемент #эффективность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Солнечные панели в России как способ продать населению что-нибудь ненужное
Concord New Energy запустила солнечную электростанцию мощностью 70 МВт на одной из рыбных ферм Китая
Ученые разработали оптическое устройство способное улавливать энергию солнца "от рассвета до заката"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Нужно ли геймеру менять процессор Ryzen 5 3600 на более дорогой 5600 или 5800X3D ради игр - тесты HU
38
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 оптимальных GPU от 6000 рублей
13
В России разработали гиперзвуковую "ракету-убийцу" авианосцев
20
Выбираем оптимальную видеокарту для Elden Ring и Cyberpunk 2077 – 6 лучших моделей лета 2022г
9
Термопрокладки на чипах памяти Hynix являются причиной проблем с RTX 3060 Ti
28
Стоит ли покупать б.у. видеокарты по почте – блогер приобрёл почти новую Radeon RX 6600 за 16 000р
7
Биткоин ушёл ниже $20 000, эксперты ожидают дальнейшего падения, а глобальное дно ещё впереди
5
Импорт ноутбуков в Россию испытывает трудности, а клавиатуру придется подписывать маркером
6
В магазинах РФ начался дефицит геймерских процессоров Intel и AMD – 5 наиболее популярных CPU
8
Курс Эфира может обвалиться ниже $1000, а спасти криптовалюту должен Виталик Бутерин и PoS
4
В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет огромный арсенал оружия, а также вернётся Сидорович
46
Самый быстрый USB-накопитель от Kingston теперь доступен с USB-A
+
Назревает глобальный кризис переизбытка айтишников – время высоких зарплат подходит к концу
50
Вслед за доходами майнеров вновь поползли вниз и цены на видеокарты
35
Видеокарта NVIDIA GTX 1630 против AMD RX 6400 в играх - кто живёт на дне океана
5
За 3 недели видеокарты RTX 3000 и RX 6000 в Европе стали стоить на 5% дешевле
6
Релиз модификации BF3: Reality Mod запланирован на 17 июля
2
Джеймс Уэбб показал Вселенную на расстоянии 4,6 млрд. световых лет от нашей планеты
13
Twitter официально начала судебный процесс против Илона Маска
2
Стоит ли покупать видеокарту дороже 1000 долларов – 5 самых выгодных моделей NVIDIA и AMD
3

Популярные статьи

3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
107
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
239
Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
92
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт. Часть 2
19
Краткий обзор дешевых клавиатур
164
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 2
2
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
3

Сейчас обсуждают

Муж_ЗАГЛOTA
22:07
житель ОКРАИНЫ в математику решил поиграть насчет пенсий и трупов ))) Даже китайцы с вас смеются от ваших приколов по ПЕРАМОГЕ ))) Окраина - это племя маклаудов -> мрут гейбандэры, как тараканы после...
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
ptlrkptt
22:04
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
Муж_ЗАГЛOTA
22:02
чучело только с ОКРАИНЫ может быть и на западе в гейЕВРОПЕ с пиндосией Ряженые геи ))))
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
ptlrkptt
22:02
опять новости от зелотки
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
Муж_ЗАГЛOTA
22:00
мелкой гоблин все о своем )))) как ты там дожил до своих лет стариканити ???
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
Adam Smith
21:58
жаль япошек чиста по человечески, не в тему фукусима развалилась. но если вспомнить 1905 они были первыми отжимателями сибири до урала. После заключения позорного для раши портсмутского мира, заключен...
Авария на Фукусиме: Суд обязал бывших топ-менеджеров АЭС выплатить $97 млрд в счет возмещения ущерба
Муж_ЗАГЛOTA
21:58
по ОКРАИНЕ не видно, что они что-то могут )))) Наверное, как и ты -> шоколад в трусы откладывать :D и громко выть на просторах ТЫРНЕТА))))
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
Василий Сорокин
21:56
А что в ней провального по сравнению с 2000-й или 1000-й серией? или по сравнению с радиками? Не поделишься или сольешься?
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
ptlrkptt
21:54
Лепота. Когда-нибудь человек побывает там, что сфотографировано телескопами. Сразу же захотелось поиграть в No Man's Sky, Star Citizen и другие космические игрушки.
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
Муж_ЗАГЛOTA
21:53
так вы с татухами и бегаете своих любимых козлов)))) весь тырнет вашими наколками и понтами кишит
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем