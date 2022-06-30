Согласно полученной информации, вакцина компании Novavax вызывает сильный ответ антител против всех циркулирующих вариантов Omicron.

Биотехнологическая компания Novavax сообщила, что ее вакцина COVID-19 может вызвать эффективный иммунный ответ против всех циркулирующих вариантов омикрон. Такие неожиданные данные были представлены консультативной группе, созванной Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), чтобы рекомендовать планы по внедрению бустерной вакцины к концу этого года.

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Новые данные, еще не прошедшие рецензирование и не опубликованные в журнале, свидетельствуют о том, что вакцина компании Novavax вызывает сильный ответ антител против всех циркулирующих вариантов омикрон. Depositphotos

Новые данные стали полной неожиданностью на заседании, посвященном презентациям компаний Pfizer и Moderna, касающимся исследований мРНК вакцины COVID-19, нацеленных на новые формулы, разработанные специально для Омикрон. Питер Маркс, директор отдела FDA по вакцинам, заявил, что, хотя вакцина Novavax еще не была разрешена к применению в США, очень важно, чтобы компания представила эти данные, чтобы помочь комиссии понять, как они могут вписаться в планы по ревакцинации, намеченные на конец этого года.

Вакцина COVID-19 компании Novavax прошла нелегкий путь до получения разрешения на ее применение в США. Изначально она была частью проекта Operation Warp Speed в начале 2020 года (первой фазы финансирования правительства США, стимулирующей разработку вакцины COVID-19). Проблемы при разработке и производственные трудности замедлили процесс в 2021 году, однако уже к концу года новая вакцина была запущена в продажу по всему миру.

В США авторизация вакцины Novavax проходила достаточно медленно. Согласно имеющейся информации, компания представила данные в FDA еще в январе, но производственные аспекты по-прежнему препятствовали получению разрешения. В начале июня консультативная группа FDA рекомендовала выдать разрешение на экстренное использование вакцины, однако опять возникли вопросы относительно стандартов производства, что привело к некоторым задержкам в финальной процедуре согласования.

"Мы очень серьезно относимся к производству", - заявил Маркс. "Мы не сравниваем себя с другими странами, когда речь идет о производстве, мы считаем, что у нас высочайшее качество, и именно поэтому нас часто считают золотым стандартом производства, особенно в области вакцин".

Данные, предоставленные компанией Novavax, показывают, что бустерная прививка, сделанная через восемь месяцев после первичной серии, вызывает сильный иммунный ответ на все подтипы вируса Omicron Novavax

Согласно обновленной информации, представленной компанией Novavax, оригинальная формула вакцины, формирует мощнейший иммунный ответ, в результате чего антитела эффективно реагируют на все новые варианты Omicron, включая наиболее опасный для иммунитета подтип BA.5. В частности, данные показывают, что бустерная прививка вакцины Novavax вызывает нейтрализующий ответ антител на варианты Omicron, сравнимый с тем, который наблюдался против оригинального штамма SARS-CoV-2 на пике первоначального испытания 3-й фазы.

Компания Novavax считает, что ее вакцина, более эффективна против новых вариантов SARS-CoV-2 по сравнению с мРНК-вакцинами, поскольку в ней используется другая технология производства. Данный препарат известен как белковая субъединичная вакцина, и для его производства на крупных производственных объектах культивируются штаммы Spike-белков печально известного коронавируса. Затем эти белки собираются в наночастицы, имитирующие структуру вируса. Далее наночастицы соединяются с адъювантами - молекулами, которые помогают усилить иммунный ответ организма.

Компания Novavax утверждает, что уникальные структурные особенности ее вакцины приводят к формированию широких перекрестных нейтрализующих антител, которые могут лучше распознавать появляющиеся варианты SARS-CoV-2. В подтверждение своей гипотезы компания Novavax представила данные о новейшей формуле вакцины, разработанной для более прямого воздействия на вариант Omicron BA.1.

Исследования на животных, в которых тестировалась новая формула, более специфически нацеленная на Omicron BA.1, выявили незначительную разницу в реакции антител по сравнению с оригинальным препаратом. Novavax

Согласно полученным данным, при сравнении оригинальной вакцины с более новой формулой, разница в реакции антител на варианты вакцины Omicron была незначительной. Компания Novavax утверждает, что это означает, что программы ревакцинации с использованием оригинальной формулы могут быть эффективной стратегией ближе к концу этого года. Однако текущие испытания специфической вакцины Omicron должны дать результаты уже в самое ближайшее время. При этом в Novavax заверили, что в случае необходимости они смогут поставлять и эту вакцину тоже.

"Мы уверены, что наш прототип вакцины COVID-19 вырабатывает широкий спектр антител в качестве первичной терапии, причем увеличение дозы этой вакцины увеличивает масштабы ответной реакции", - сказал Грегори Гленн, руководитель отдела исследований и разработок компании Novavax. "Мы уверены в надежности данных о нашем прототипе вакцины, и готовы поставлять ее осенью этого года в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения".

На сегодняшний день вакцина COVID-19 компании Novavax разрешена и уже распространяется в более чем 40 странах мира, включая Европу, Канаду и Австралию. Компания утверждает, что ее производственные мощности достаточно сильны, чтобы начать поставки в США бустеров оригинальной формулы немедленно, а доз, нацеленных на омикрон, - к концу года.

Источники: Novavax

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(https://ir.novavax.com/2022-06-28-Novavax-COVID-19-Data-Presented-at-FDA-VRBPAC-Meeting-Demonstrates-Broad-Antibody-Responses-to-Both-Prototype-and-Omicron-Specific-Variants)