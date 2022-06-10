Мы много слышали о синтетической коже, разработанной для роботизированных рук, которая позволяет сделать такие устройства более похожими на людей. Ученые из Японии пошли еще дальше, покрыв палец робота самовосстанавливающейся кожей из живых человеческих клеток.
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Команда из Токийского университета под руководством профессора Шоджи Такеучи создала роботизированный палец с шарнирным двигателем, способный сгибаться и разгибаться подобно натуральному человеческому аналогу. Затем это устройство поместили в цилиндрический сосуд, заполненный коллагеном и клетками фибробласты папиллярного слоя дермы человека - главными составляющими рыхлой волокнистой соединительной ткани нашей кожи.
Благодаря своим естественным свойствам этот раствор сжался и принял контуры пальца, образовав бесшовное гидрогелевое покрытие. Затем ученые добавили слой клеток эпидермальных кератиноцитов человека, которые составляют до 90 процентов нашего эпидермиса (наружного слоя кожи). Они образовали поверх геля влагоудерживающий/водостойкий барьер и придали пальцу более естественную текстуру.
Когда роботизированное устройство было впоследствии протестировано, оказалось, что новая кожа была достаточно прочной и эластичной, чтобы сгибаться и растягиваться вместе с пальцем, не разрываясь. Более того, когда кожу разрезали, а затем сверху наложили коллагеновую повязку, повязка постепенно превратилась в окружающую кожу, тем самым исцелив рану.
Конечно, такая сконструированная кожа пока еще намного слабее натурального эпидермиса, и для того, чтобы "выжить", ее необходимо регулярно подкармливать питательными растворами. В планах ученых - устранить эти недостатки и добавить такие элементы, как ногти, потовые железы, волосяные фолликулы и даже сенсорные нейроны, обеспечивающие чувство осязания.
Предполагается, что в конечном итоге спроектированная кожа может быть использована для создания гуманоидных человекоподобных роботов. Такая технология также идеально подходит для выполнения задач, требующих бережного, но в то же время сильного прикосновения, а также для проведения научных экспериментов по изучению кожи, не прибегая к испытаниям на животных.
"Это просто удивительно, насколько легко искусственный эпидермис повторяет контуры робота", - рассказывает Такеучи. "Данные эксперименты - лишь первая ступень к созданию биороботов с живой кожей. На мой взгляд, именно благодаря живой коже роботы могут выглядеть и чувствовать себя как живые существа, поскольку это практически та же ткань, которая покрывает тела животных".
Статья о проекте была недавно опубликована в журнале Matter.
Источники: University of Tokyo via EurekAlert, Cell Press via EurekAlert
(https://www.u-tokyo.ac.jp/en/index.html)
(https://www.eurekalert.org/news-releases/954611)
(https://www.eurekalert.org/news-releases/955436)
(https://www.cell.com/matter/fulltext/S2590-2385(22)00239-9)