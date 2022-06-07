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PNAS: Американские учёные обнаружили новый механизм формирования зависимости от кокаина
Ученые определили рецептор мозга, с которым ассоциируется кокаин, и это открытие поможет найти новые способы лечения от наркотической зависимости.
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Американским учёным удалось обнаружить ранее неизвестный механизм воздействия кокаина на клетки головного мозга. Понимание этих процессов может открыть найти новые способы терапии от наркотической зависимости. Интересен тот факт, что эти процессы абсолютно по разному протекают у самцов и самок мышиных моделей.

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Ученые определили рецептор мозга, с которым ассоциируется кокаин, и это открытие поможет найти новые способы терапии от наркомании. Depositphotos

Общеизвестно, что кокаин  воздействует на синапсы головного мозга, не позволяя нейронам поглощать дофамин, гормон и нейромедиатор, ассоциированный с системами награждения и удовольствия. Это приводит к накоплению дофамина в синапсах, в результате чего положительные эмоции длятся дольше. Именно этот механизм объясняет, почему люди принимают кокаин - и почему некоторые из них становятся зависимыми от него.

Поиск путей блокировки этого механизма уже давно предлагается в качестве потенциального метода терапии расстройств, обусловленных употреблением кокаина, но определить конкретные рецепторы, на которые воздействует наркотик, довольно непросто. В качестве ближайшего кандидата рассматривался  белок DAT (дофаминовый транспортер, отвечающий за обратный захват дофамина нервными клетками) но оказалось, что кокаин ассоциируется с ним крайне слабо. Из этого можно было предположить, о наличии рецептора с более выраженным аффинитетом к кокаину, который пока не удалось обнаружить.

Пытаясь обнаружить этот неуловимый рецептор, исследователи из Университета Джонса Хопкинса провели эксперимент с клетками мозга мыши, выращенными в лабораторной посуде и подвергшимися воздействию кокаина. Затем измельченные клетки были исследованы на наличие специфических молекул, ассоциированных даже с небольшим количеством препарата. Такой молекулой оказался мембраносвязанный белок - рецептор под названием BASP1.

Для доказательства своей теории, команда сконструировала мышей, у которых в сатриуме (или полосатого тела - области мозга, отвечающей за систему вознаграждения) количество рецепторов BASP1 составляло половину от нормы. Когда таким мышам давали небольшие дозы кокаина, эффективность усвоения наркотика была примерно вдвое ниже, чем у мышей контрольной группы. Поведение отредактированных мышей также стимулировалось примерно в два раза меньше, чем у нормальных здоровых животных.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что BASP1 представляет собой рецептор, вызывающий фармакологическую активность кокаина", - утверждает Соломон Шнайдер, руководитель данного эксперимента. "Прием препаратов, имитирующих или блокирующих BASP1, может отрегулировать ответ организма на кокаин".

Удивительно, но отключение BASP1 изменило реакцию на наркотик только у самцов грызунов, в то время как у самок не наблюдалось каких-либо различий в поведении.  Существует гипотеза, что BASP1 взаимодействует с эстрогенами - стероидными женских половыми гормонами, которые нарушают работу этого рецептора. В связи с чем, авторы проекта намерены провести дополнительные исследования.

В настоящее время исследователи занимаются поиском препаратов, способных остановить процессы взаимодействия данного наркотического алкалоида с BASP1, что в перспективе может способствовать созданию новых методик для борьбы с наркотической зависимостью.

Исследование было опубликовано в журнале PNAS.

Источники: Johns Hopkins, journal PNAS, Википедиа.

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(https://en.wikipedia.org/wiki/BASP1)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Дофамин)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Дофаминовый_рецептор)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Полосатое_тело)
(https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2200545119)
(https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/molecular-connector-helps-cocaine-latch-on-to-brain-cells-even-when-drug-is-in-low-doses)

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#кокаин #лечение от наркотической зависимости #наркотики
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