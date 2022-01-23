Исследование, проведенное под руководством Университета Южного Уэльса в Сиднее, позволят разработать квантовые процессоры на основе кремния для реальных задач.

В ноябре прошлого года произошло двух крупных прорыва в области квантовых вычислений. Во-первых, Консорциум квантового экономического развития США обнародовал результаты эталонных экспериментов, которые показали, как усовершенствованный метод подавления ошибок увеличил вероятность успеха алгоритмов квантовых вычислений на реальном оборудовании на беспрецедентные 2 500%.

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Во-вторых, инженеры из Стэнфордского университета продемонстрировали новую, более простую, но более совершенную конструкцию квантового компьютера, которая может помочь практическим версиям этой машины стать реальностью. В новой конструкции один атом был опутан серией фотонов, что позволило ему обрабатывать и хранить больше информации, а также работать при комнатной температуре, что является впечатляющим достижением.

Сегодня исследователи из Университета Южного Уэльса (UNSW) добились огромного успеха, доказав, что безошибочные квантовые вычисления возможны и вскоре могут стать реальностью.

Профессор Андреа Морелло из UNSW, который руководил работой, заявил Phys.org, что " Публикация в журнале Nature свидетельствует о том, что наши вычисления были выполнены на 99 процентов безошибочно".

Квантовые вычисления в кремнии превысили 99-процентный порог



"В том случае, когда ошибки очень малочисленны, их удается легко обнаружить и устранить, в момент возникновения. Это свидетельствует о том, что существует вероятность создания квантовых машин, обладающих достаточным масштабом и мощностью для выполнения полноценных вычислений". Эти эксперименты являются важнейшим этапом на пути, который приведет нас к этой цели".

Морелло уже удалось сохранить квантовую информацию в кремниевых элементах в течение 35 секунд, что в квантовом мире эквивалентно вечности. Но была одна особенность: подход Морелло предусматривал изоляцию кубитов, что делало невозможным их взаимодействие друг с другом для участия в вычислениях.

В своих новых испытаниях Морелло разработал модель электрона, вращающегося вокруг двух ядер атомов фосфора, что позволило обойти проблемы, возникшие в его первоначальных попытках. Более того, новый метод гарантирует, что квантовый прорыв может быть использован в современной полупроводниковой промышленности.

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https://phys.org/news/2022-01-quantum-silicon-accuracy.html