Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Австралийские ученые добились 99-процентной точности квантовых вычислений
Исследование, проведенное под руководством Университета Южного Уэльса в Сиднее, позволят разработать квантовые процессоры на основе кремния для реальных задач.
анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой

В ноябре прошлого года произошло  двух крупных прорыва в области квантовых вычислений. Во-первых, Консорциум квантового экономического развития США обнародовал результаты эталонных экспериментов, которые показали, как усовершенствованный метод подавления ошибок увеличил вероятность успеха алгоритмов квантовых вычислений на реальном оборудовании на беспрецедентные 2 500%.

koto_feja/iStock

реклама

 

Во-вторых, инженеры из Стэнфордского университета продемонстрировали новую, более простую, но более совершенную конструкцию квантового компьютера, которая может помочь практическим версиям этой машины стать реальностью. В новой конструкции один атом был опутан серией фотонов, что позволило ему обрабатывать и хранить больше информации, а также работать при комнатной температуре, что является впечатляющим достижением.

Сегодня исследователи из Университета Южного Уэльса (UNSW) добились огромного успеха, доказав, что безошибочные квантовые вычисления возможны и вскоре могут стать реальностью.

Профессор Андреа Морелло из UNSW, который руководил работой, заявил Phys.org, что " Публикация в журнале Nature свидетельствует о том, что наши вычисления были выполнены на 99 процентов безошибочно".

  Квантовые вычисления в кремнии превысили 99-процентный порог

"В том случае, когда ошибки очень малочисленны, их удается легко обнаружить и устранить, в момент возникновения. Это свидетельствует о том, что существует вероятность создания квантовых машин, обладающих достаточным масштабом и мощностью для выполнения полноценных вычислений". Эти эксперименты являются важнейшим этапом на пути, который приведет нас к этой цели".

Морелло уже удалось сохранить квантовую информацию в кремниевых элементах в течение 35 секунд, что в квантовом мире эквивалентно вечности. Но была одна особенность: подход Морелло предусматривал изоляцию кубитов, что делало невозможным их взаимодействие друг с другом для участия в вычислениях.

В своих новых испытаниях Морелло разработал модель электрона, вращающегося вокруг двух ядер атомов фосфора, что позволило обойти проблемы, возникшие в его первоначальных попытках. Более того, новый метод гарантирует, что квантовый прорыв может быть использован в современной полупроводниковой промышленности.

Источники:

анонсы и реклама
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

https://phys.org/news/2022-01-quantum-silicon-accuracy.html

#квантовые вычисления
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Датские физики разработали технологию, позволяющую обойти ограничения в работе спиновых кубитов
IBM представила 127-кубитный квантовый процессор Eagle
В Австралии разрабатывают ускорители квантовых вычислений размером с видеокарту
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин назвал имя предполагаемого создателя Биткоина Сатоши Накамото
66
RTX 3050 протестировали в майнинге Ethereum - купить карту по рекомендованной цене не удастся
74
NVIDIA GeForce RTX 3050 в 3DMark продемонстрировала производительность на уровне GTX 1660 Ti
74
Биткоин обвалился на новостях о запрете криптовалют в РФ, а Эфир бьёт ценовые антирекорды
109
В nVidia производительность новой RTX 3050 сравнивают с 5-летней GTX 1050
24
Intel планирует строить завод по производству чипов за $20 млрд в Огайо
7
Утро 21 января Биткоин и Эфир встретили сильным падением – приход криптозимы или очередная коррекция
110
Культовую The Elder Scrolls V: Skyrim запустили в 5К с 1300 модификациями и трассировкой лучей
5
Обвал курса Эфира обрушил доходность майнинга – GeForce RTX 3080 окупается за 30 мес
72
Геймеры раскупили видеокарты Radeon RX 6500 ХТ по 43 000 р, а новинка уже на Авито у перекупщиков
85
NVIDIA повысила цены на карты GeForce RTX 30 Founders Edition в Европе
11
Обогнавший Core i9-10900K бюджетный Celeron G6900 протестирован в играх - low-end гейминг от RGHD
9
РИА: криптобиржа Binance готова к диалогу с ЦБ РФ в связи с возможным запретом криптовалют в России
74
4 старых смартфона Xiaomi серии Redmi Note получат стабильную глобальную прошивку MIUI 13
1
Сделка с Xilinx может негативно сказаться на курсе акций AMD
1
NVIDIA официально подняла отпускные цены на видеокарты GeForce RTX 3000-й серии в Европе на 6%
29
Дискретная видеокарта серии Intel Arc Alchemist способна соперничать с GeForce RTX 3070 Ti
23
Для сборки ПК на базе Core i9-13900K и RTX 4090 Ti потребуется блок питания мощностью 1200 Вт
27
Обновление MIUI 12.5 сломало фронтальную камеру в Xiaomi Redmi Note 10 Pro
1
NVIDIA рассказала о большом превосходстве RTX 3050 над GTX 1650 и GTX 1050
10

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 4
13
Криптовалюты и доходы майнеров обрушились — когда ждать низких цен на видеокарты
78
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть первая
56
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
115
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600Q)
4
Долгий путь линуксоида. Часть 3 - Настоящие проблемы
16
Числа в обозначении технологических процессов производства CPU - маркетинг, преувеличение или обман
11
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть вторая
2
Обзор смартфона Tecno Camon 18P – телеобъектив, 120 Гц и быстрая зарядка на 33 Вт
+

Сейчас обсуждают

Михаил
02:34
Проблем на амд меньше, в том и лучше.
20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
Yilec
02:33
Как пишут ниже знающие, это пересказ "потока сознания" некоего Шевцова с ютуба. Так что тут не штраф нужен, тут только бан спасёт.
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть первая
Олег Владимирович
02:32
Купил 100 таких, а потом раз, для них оказывается помещение надо найти (аренда, или свое, которое в противном случае сдавать можно было бы) провести электроэнергию, ведь 100 вместе жрать не мало будут...
RTX 3050 протестировали в майнинге Ethereum - купить карту по рекомендованной цене не удастся
Richard Knaak
02:31
как я жалею что у меня нет скринов ценников на карты и процы 2020года 1050ти на тот момент стоила 10-11тыс новая и тогда ее с трудом было найти так как карта считалась предыдущего поколения
Магазины РФ устроили массовую распродажу видеокарт со скидами до 25% на фоне падения курса Эфира
Yilec
02:28
Леша Шевцов (itPedia) знает толк в геях. Но при чём тут Days Gone?
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть первая
REY_B_
02:24
Дай угадаю.. Сальвадор передовая и развитая страна?
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс получил свою первую зарплату в криптовалюте
den fed
02:20
иди отсоси ему ... такое раболепие !
Виталик Бутерин назвал имя предполагаемого создателя Биткоина Сатоши Накамото
den fed
02:17
понятно
Обрушение рынка криптовалют привело к снижению их рыночной стоимости более чем на $1 трлн
Yilec
02:17
Наверно.
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть первая
REY_B_
02:16
Даёшь квантовый АСИК! Такие мегахэши! Правда почему-то сложность в астрале будет...
Австралийские ученые добились 99-процентной точности квантовых вычислений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем