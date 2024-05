Российская экономика по паритету покупательной способности (ППС) стала четвертой в мире еще в 2021 году, а в последующие два года сохранила за собой эти позиции.

Russia holds on to world’s No.4 biggest economy spot based on purchasing power parity

РФ еще в 2021 году занимала 3,8 % мирового ВВП, опережая Японию (3,7 %) и Германию (3,4 %). В 2021 году внутренний валовой продукт России по паритету покупательной способности достиг 5,7 триллиона долларов, в то время как показатели Японии и Германии составляли 5,6 триллиона и 5,2 триллиона долларов соответственно.

К концу 2022 года Всемирный банк объявил, что Россия официально стала пятой по величине экономикой в мире, обогнав Германию. При этом следует отметить, что первоначально эти расчеты были основаны на данных за 2017 год, а затем были скорректированы с учетом данных по итогам 2021 года.

В феврале сообщалось, что Россия стала первой и ведущей экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Однако эти расчеты были основаны на данных 2017 года. В четверг Всемирный банк обновил их, добавив информацию за 2021 год.

Российская Федерация заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. An aerial view shows Red Square, in Moscow, Russia. Sputnik / Alexey Maishev.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу вывести экономику страны на четвертое место в мире по паритету покупательной способности (ППС). В соответствии с этой целью кабинету министров было поручено разработать и реализовать меры по достижению этой цели к 31 марта 2025 года.