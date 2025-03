В преддверии выхода второго сезона сериала по мотивам игры, Нил Дракманн поделился своим мнением касательно сюжета первой части игры

Второй сезон сериала «Одни из нас», который будет выходить на HBO с 13 апреля 2025 будет состоять из 7 серий. В связи со скорым выходом журналист из IGN обсудил с создателем оригинальных игр, Нилом Дракманном, концовку первой части The Last of Us.

Как известно, в конце игры главному герою предстояло сделать выбор – пожертвовать Элли, девочкой, которая стала ему как дочь в пост-апокалипсисе, или спасти её. Она единственная обладает иммунитетом к местному зомби-вирусу, поэтому она должна была стать жертвой операции, способной подарить ключ к спасению человечества. Джоэл, проникшийся отцовской любовью к ней, выбрал спасти её. Такой сюжетный ход возмутил геймерское сообщество еще в 2013, после выхода оригинальной игры на PlayStation 3. Теперь, перед выходом нового сезона сериала, этот вопрос снова будоражит геймеров и зрителей сериала.

Нил Дракманн из Naughty Dog во время общения с журналистом заявил, что «Джоэл был прав». Он добавил, что если бы он был на месте Джоэла, то он бы сделал то же самое, чтобы спасти свою дочь. Коллега-шоураннер Крейг Мазин сказал, что в этом и заключается интересная мораль. И именно поэтому финал первой игры такой провокационный и такой замечательный. Он просто не позволяет вам соскочить с крючка как игроку.

Актриса, исполняющая роль Элли, Белла Рэмси, также поделилась мнением. Она сообщила, что Джоэл действительно спас мир, но только свой собственный.