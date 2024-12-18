S.T.A.L.K.E.R. 2 и Black Myth: Wukong поборются за "Игру года"

Платформа Steam официально огласила список номинантов для ежегодной премии The Steam Awards. Как и в прошлые годы, пользователи сервиса смогут сами выбрать победителей в каждой из категорий, включая главную — "Игра года". Голосование начнётся 19 декабря в 21:00 и продлится до 31 декабря в 21:00, а итоги будут подведены в первые дни 2025 года.

Главная интрига года: кто станет "Игрой года"? В 2024 году за звание лучшей игры будут бороться Warhammer 40,000: Space Marine 2, Black Myth: Wukong, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Balatro и Helldivers 2. Это одна из самых престижных категорий премии, где каждый тайтл обладает серьёзным потенциалом на победу.

Другие ключевые категории и номинанты

Игра года в виртуальной реальности (VR) — в этой категории представлены такие проекты, как Blade and Sorcery, Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 и Metro Awakening. Конкуренция среди VR-тайтлов в этом году особенно высока, поскольку популярность виртуальной реальности продолжает расти.

"Любимое дитя" — в эту номинацию попали игры, которые продолжают получать поддержку и обновления спустя годы после релиза. Среди претендентов — Dota 2, Stardew Valley, No Man's Sky, Elden Ring и Baldur's Gate 3.

Лучшая игра на Steam Deck — категория, учитывающая производительность и комфорт игры на портативной консоли от Valve. Претенденты: Hades II, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Deep Rock Galactic: Survivor, God of War Ragnarök и Balatro.

Выдающийся визуальный стиль — здесь награду получат проекты с уникальным художественным исполнением. В списке: Hades II, Nine Sols, Silent Hill 2, Neva и Metaphor: ReFantazio.

Самый инновационный геймплей — премия для игр, которые привносят свежие идеи в индустрию. В этой категории представлены Satisfactory, Helldivers 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Balatro и Liar's Bar.

The Steam Awards — это ежегодная премия от Valve, которая выделяет лучшие игры уходящего года по мнению самих игроков. В отличие от многих других наградных шоу, где победителей выбирает жюри из критиков и экспертов, на Steam Awards победителей определяют сами пользователи платформы. Каждый год Steam Awards охватывает множество категорий — от "Игры года" до более нишевых наград, таких как "Выдающийся визуальный стиль" и "Лучшая игра, которая вам не даётся".

Как проходит процесс голосования?

В течение указанного периода пользователи Steam получают доступ к голосованию через страницу The Steam Awards.

В каждой категории можно выбрать один тайтл из списка номинантов.

Участие в голосовании также приносит пользователям Steam бонусы в виде коллекционных карточек и других внутриигровых наград.

Победители The Steam Awards 2024 будут объявлены сразу после окончания голосования. Победа в ключевых номинациях, таких как "Игра года" или "Лучший визуальный стиль", может значительно повысить популярность и продажи игр.