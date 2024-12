Игра года в виртуальной реальности (VR) — в этой категории представлены такие проекты, как Blade and Sorcery, Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 и Metro Awakening. Конкуренция среди VR-тайтлов в этом году особенно высока, поскольку популярность виртуальной реальности продолжает расти.