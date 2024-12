Mafia: The Old Country выйдет летом 2025 года — утёк трейлер с датой релиза

Инсайдеры раскрыли важные новости о следующей части серии Mafia. В сеть просочился фрагмент трейлера, который, по слухам, покажут на церемонии The Game Awards 2024. В ролике указывается примерное окно выхода — лето 2025 года. Игра будет доступна на PS5, Xbox Series и ПК.

Это не продолжение предыдущих частей, а полноценный приквел, который перенесёт игроков в Италию первой половины XX века. Главным героем станет Эннио Сальери, молодой итальянец, который окажется втянутым в криминальный мир мафии.

Поклонники ожидают, что полноценный трейлер покажут на The Game Awards 2024. Ранее был представлен только тизер игры.

После успеха ремейка Mafia: Definitive Edition интерес к франшизе заметно возрос. Многие фанаты ждали продолжения, но разработчики решили углубиться в прошлое и показать корни криминальной империи. Это будет первая игра в серии, которая позволит увидеть преступный мир Италии начала XX века изнутри.

Mafia: The Old Country обещает стать одной из самых ожидаемых игр 2025 года. Поклонникам остаётся дождаться официального трейлера на The Game Awards 2024 и новых подробностей о проекте. Возможно, именно эта игра станет новой вехой в истории франшизы Mafia.