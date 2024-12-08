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Amogus54
Даниэль Вавра высмеял Dragon Age: The Veilguard, сравнив онлайн в Steam с Kingdom Come: Deliverance
Сравнение онлайна: почему 7-летняя Kingdom Come популярнее новой Dragon Age

Создатель популярной RPG Kingdom Come: Deliverance, Даниэль Вавра, не упустил случая иронично прокомментировать онлайн-показатели последнего проекта BioWare — Dragon Age: The Veilguard. В своем X (бывший Twitter) он опубликовал сравнительную статистику двух игр, акцентируя внимание на том, что его игра до сих пор обходит новинку по популярности.

На момент публикации у Kingdom Come насчитывалось 7615 активных игроков с дневным пиком в 10 926. В то же время The Veilguard продемонстрировала 4635 игроков и дневной максимум в 10 727. Вавра также напомнил, что исторический пик онлайна Kingdom Come достигал 96 000 человек, что превосходит даже рекордные показатели The Veilguard в первый месяц после выхода — 89 418 игроков.

Заявление Вавры вызвало оживленные обсуждения в социальных сетях. Многие игроки поддержали его, отмечая, что The Veilguard не оправдала ожиданий. Впрочем, другая часть аудитории поспешила встать на защиту проекта BioWare, аргументируя это необходимостью времени на доработку игры, хотя разработчики уже заявили об отсутствии планов по выпуску DLC.

Не обошлось и без критики самого Вавры: некоторые пользователи упрекнули его в неэтичности подобных сравнений, а также саркастично указывали, что у него «нет права судить чужие проекты».

Вавра в очередной раз продемонстрировал уверенность в своем проекте, который на протяжении нескольких лет сохраняет лояльную аудиторию. Kingdom Come: Deliverance, погружающая игроков в реалистичное Средневековье, с момента релиза стала одной из самых популярных RPG в своём жанре. В отличие от этого, Dragon Age: The Veilguard столкнулась с неоднозначным приемом, связанным с критикой сюжета и геймплейных решений.


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