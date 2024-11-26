Почему в GTA 4 нет самолетов и танков? Ответ разработчиков

GTA 4 известна своим мрачным и реалистичным подходом к повествованию, и этот выбор отразился даже на дизайне игры. Недавно бывший технический директор Rockstar Games Оббе Вермей раскрыл причины, почему разработчики отказались от танков и управляемых самолетов в игре.

По его словам, реализм стал ключевым ориентиром для команды. Главный герой Нико Беллик, по сюжету — бывший пехотинец. Логика подсказывает, что он не обладает навыками управления танком или самолетом. К тому же, подобная техника была бы неудобна в узких улицах Либерти-Сити, где геймплей строится на городских перестрелках и погонях.

Однако игрокам все же предоставили возможность управлять вертолетами, так как Нико, согласно его биографии, имел опыт пилотирования. Этот подход подчеркнул внимание Rockstar к деталям и стремление создать мир, максимально приближенный к реальности.

Такой выбор вызвал смешанные отзывы среди фанатов. С одной стороны, поклонники серии привыкли к безграничной свободе, которую давали танки и самолеты в GTA: San Andreas. С другой стороны, реализм GTA 4 сделал игру особенной и уникальной в своем роде.

Напомним, что отказ от сложной техники был компенсирован множеством других возможностей, таких как обширный автопарк, глубокая проработка физики транспортных средств и детализированная окружающая среда.