Ubisoft прекращает работу над Prince of Persia: The Lost Crown и распускает команду разработчиков

Компания Ubisoft приняла решение распустить команду разработчиков игры Prince of Persia: The Lost Crown из-за низких продаж. Об этом сообщил французский блогер Gautoz. Несмотря на положительные отзывы как со стороны критиков, так и игроков, игра не смогла показать достаточные результаты на рынке, что поставило крест на её будущем.

Сообщается, что в Ubisoft окончательно отказались от идеи создания сиквела. Хотя несколько разработчиков пытались добиться одобрения на продолжение, руководство компании посчитало, что это может отрицательно сказаться на долгосрочных продажах оригинала.

Источники отмечают, что судьба игры была предрешена уже в первые недели после релиза. Весной текущего года стало известно, что игра получит только несколько обновлений и дополнений, а команда разработчиков будет переведена на другие проекты с более высоким коммерческим потенциалом.

Prince of Persia: The Lost Crown, несмотря на качественную проработку и добротную критику, не смогла оправдать ожидания. Возможно, главной причиной провала стала неудачная маркетинговая кампания и недостаточная поддержка со стороны издателя. Эта ситуация стала ударом не только для фанатов серии, но и для самих разработчиков, которые вложили в игру все свои силы. Prince of Persia: The Lost Crown — проект, который обещал вернуть серию к жизни, но так и не смог достичь коммерческого успеха.