Разработчики не стремились создать систему, которая бы заставляла игроков тратить деньги.

Согласно известному инсайдеру Джейсону Шрайеру, появление лутбоксов в Overwatch было чистой случайностью, а не продуманным шагом для увеличения прибыли. Разработчики не стремились создать систему, которая бы заставляла игроков тратить деньги. Команда просто не хотела использовать привычный магазин с косметическими предметами и решила перенести идею паков с картами из Hearthstone, адаптировав её под свой проект.

Как оказалось, это решение непреднамеренно создало идеальную монетизационную систему, которая привлекла множество пользователей, часто не по самым здоровым причинам. Многие игроки сравнивают лутбоксы с казино, указывая на сходство механики с азартными играми, где важно не содержание, а процесс открытия. Это привело к тому, что система получила много критики за создание зависимости.

Лутбоксы давно вызывают негативную реакцию в игровой среде, так как они могут делать игру несправедливой или вытягивать деньги из игроков, склонных к импульсивным покупкам. Ситуация с Overwatch показывает, что даже случайные решения могут оказать долгосрочное влияние на игровую индустрию, а лутбоксы остаются одной из самых обсуждаемых тем среди геймеров, часто попадая под шквал критики за их влияние на пользователей и игровую экономику.